Пустельний Дубай пішов під воду: що стало причиною і що зараз відбувається у місті

Через те, що місцева інфраструктура не розрахована навіть на мінімально значні дощі, основні магістралі та вулиці міста Дубай опинились під водою.

Про це пише Первая Лента з посиланням на Associated Press.

ОАЕ накрили сильні зливи

Дощ почався ще в ніч проти вівторка, і за лічені години перетворив деякі вулиці на величезні ставки через повну відсутність дощового дренажу. Сильний вітер та затоплена злітно-посадкової смуга причинили зупинку роботи міжнародного аеропорта Дубая – одного з найбільш завантажених у світі.

Школи в ОАЕ зачилини завчасно, напередодні шторму, а державні службовці здебільшого працювали віддалено, якщо могли. Велика частина робітників залишилися вдома, хоч і знайшлись такі, які ризикнули піти на роботу. На вулицях повно покинутих машин – вони заглохли, «наковтавшись» води через те, що водії, вочевидь, не знали, що таке взагалі можливо. Також повідомляється про численні випадки підтоплення перших поверхів та підвальних приміщень по всій країні.

Зазначається, що до вечора вівторка в Дубаї випала річна норма опадів, тобто понад 120 міліметрів. Не зважаючи на те, що ОАЕ відомі своїми класичними піщаними дюнами, які охоплюють більшу частину території, все ж в цій країні випадають дощі – в прохолодніші зимові місяці. Проте їх настільки мало, що це не йде у жодне порівняння з європейськими, а тим паче із тропічними дощами.

Раніше ПЛ писала про те, що в російському Орську прорвало дамбу.