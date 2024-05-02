Як випрати ковдру, яка не влазить до пральної машини

Однак такі речі габаритні і далеко не завжди поміщаються в барабан пральної машини. Крім того, техніку не рекомендують піддавати такому серйозному навантаженню, оскільки пледи стають у рази важчими при пранні.

Досвідчені господині знають, як можна випрати такі великі предмети без допомоги пральної машини. Про це пише Первая Лента з посиланням на Zhenskiy.

Як випрати ковдру, яка завелика для пральної машини

Наберіть у ванну теплу воду і розведіть в рідині пральний засіб, а потім помістіть туди ковдру.

Рекомендується залишити річ на деякий час у воді, а лише після цього переходити до активнішого чищення.

Прати такі великі та важкі вироби руками дуже важко. Тому краще робити це за допомогою ніг. Потрібно лише стати зверху на плед або ковдру і походити по ньому.

Потім предмет потрібно кілька разів прополоскати холодною водою.

Після цього можна переходити до сушіння. Для цього плед треба скрутити у рулон і трохи віджати. Залиште його у ванній на ніч, щоб вода стікала. На це піде близько 6 годин. Як тільки вода перестане капати, можна розкласти плед для повного сушіння. Якщо ви живете у приватному будинку і погода дозволяє, плед можна розвішати на вулиці, а там вітер і сонце зроблять свою роботу.

Раніше ПЛ писала про найпоширеніші помилки під час ремонту, які робить практично кожен.