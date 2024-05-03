Як попрасувати м’ятий одяг, якщо вдома немає праски: ефективні способи

Як попрасувати м’ятий одяг без праски, розповідає Первая Лента з посиланням на Storinka.

Використати випрямляч для волосся

Якщо вам терміново потрібно попрасувати м’ятий одяг, а праски вдома немає, для цих цілей сміливо можна використати випрямляч для волосся. Спочатку варто переконатися, що тканина одягу витримує високу температуру. Потім зім’яту ділянку слід покласти на чисту поверхню і провести випрямлячем, намагаючись не натискати занадто сильно.

Розвішати одяг у ванній кімнаті

Пар, який утворюється від гарячої води, допоможе розслабити волокна тканини, що полегшить розгладжування складок. Розвішайте одяг так, щоб він міг вбирати пару з душу, і залишите його там як мінімум на 15-20 хвилин, щоб досягнути найкращого результату.

Використати сушарку

Сушарка – це ще один із способів швидкого усунення складок на одязі. Спочатку намочіть зім’ятий одяг, покладіть його в сушарку разом із кубиками льоду (їх не повинно бути багато). Сушарка повинна працювати при високій температурі близько 10-15 хвилин. Поєднання тепла та пари допоможе розгладити складки, а одяг матиме охайний та акуратний вигляд.

Використати рушник

Рушник також допоможе швидко розрівняти складки на одязі. Для цього намочіть рушник та покладіть його на зім’яту ділянку одягу. Потім, використовуючи долоні, притисніть його, щоб розгладити складки. Волога з рушника та тиск зможуть розрівняти складки та одяг буде виглядати охайним.

Раніше ПЛ писала про те, як випрати ковдру, яка не влазить до пральної машини.