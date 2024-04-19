Росіяни втратили один Ту-22М3: що сталося та чи причетна до цього Україна

За попередньою інформацією, цей ворожий літак запускав ракети по Одеській області, однак впав на території Ставропольського краю РФ. Влада цього регіону вже повідомила, що двох пілотів вдалось врятувати. Втім, варто зазначити, що в склад екіпажу Ту-22М3 входить 4 особи, з чого можна зробити висновок, що двоє інших пілотів загинули.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Defense Express.

В мережі активно розповсюджуються і кадри з місця падіння цього ворожого бомбардувальника.

Версії падіння Ту-22М3

Зазначається, що ворог міг втратити цей літак по причині технічної несправності. Очільник ГУР Кирило Буданов раніше заявляв, що окупанти мають настільки серйозні технічні проблеми із флотом своїх Ту-22М3, що можливо на цьому тлі їм доведеться задуматись про адаптацію Х-22 під бомбардувальники Ту-160.

Окремі «лідери думок» називають іншу версію падіння літака. За їх словами, це був насправді «дружній вогонь» російської ППО. Втім, така версія залишається малоймовірною, адже Ту-22М3 – це достатньо велика повітряна ціль, щоб її на екрані РЛС було неможливо переплутати з будь-якого типу ракетою чи дроном.

Після падіння Ту-22М3 також писали про те, що його збила українська ППО, однак речник Повітряних Сил майора Ілля Євлаш заявив, що не можу вам ні підтвердити, ні спростувати інформацію, так як вона перевіряється.

Пізніше українська сторона все ж підтвердила знищення російського літака. В ГУР доповіли, що один з дальніх бомбардувальників Ту-22М3, які в ніч на 19 квітня здійснювали ракетну атаку проти України, був збитий в результаті спецоперації Головного управління розвідки у взаємодії з Повітряними силами.

Зазначається, що ворожий літак Ту-22МЗ вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України. Для цього використовувалися ті ж засоби, якими раніше було уражено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Внаслідок ураження бомбардувальник зміг долетіти в район Ставрополя, де упав і розбився.

В ГУР наголосили, що це перше успішне знищення стратегічного бомбардувальника в повітрі під час бойового вильоту протягом повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Однак, вочевидь не останнє.

Раніше ПЛ писала про те, чому Захід відмовляється захищати небо України так, як в Ізраїлі.