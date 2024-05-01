Як жінки заразилися ВІЛ під час популярної косметологічної процедури

Її проводили в неліцензованому спа-салоні в Нью-Мексико. Варто зазначити, що це перший випадок, коли косметичні процедури були пов’язані зі спалахом ВІЛ-інфекції.

Про це розповідає Первая Лента з посиланням на МІС.

Що відомо

Історія розпочалася з того, що 40-річна жінка отримала позитивний результат експрес-тесту на ВІЛ, який вона зробила під час подорожі за кордон влітку 2018 року. У неї діагностували 1 стадія гострої інфекції. Цей результат шокував жінку, адже вона не мала чітких факторів ризику зараження: не вживала ін’єкційних наркотиків, не переливала кров, а у її теперішнього і єдиного нещодавнього статевого партнера тест показав негативний результат. Втім вона повідомила, що навесні 2018 року пройшла процедуру догляду за обличчям у спа-салоні в Альбукерке під назвою «VIP Spa».

Що таке плазмоліфтинг

Плазмоліфтинг – це загальна назва процедури мікроін’єкцій збагаченої тромбоцитами плазми. Під час цієї процедури у пацієнта беруть кров, віджимають її, щоб відокремити плазму від клітин крові, а потім збагачену тромбоцитами плазму вводять в обличчя за допомогою мікроголок. Цю процедуру проводять для того, щоб омолодити і покращити зовнішній вигляд шкіри. Ба більше, її активно рекламують знаменитості, зокрема Кім Кардашян.

Що відомо про салон, в якому відбувалась процедура

Слідчі навідались до салону «VIP Spa». Як виявилось, заклад не мав ліцензії, системи запису на прийом і не зберігав контактну інформацію про клієнтів. Під час перевірки восени 2018 року інспектори з охорони здоров’я виявили шокуючі умови: розпаковані шприци в шухлядах і на прилавках, немарковані пробірки з кров’ю на кухонному столі, ще більше немаркованої крові та медичних ін’єкцій поряд з продуктами харчування в кухонному холодильнику, а також одноразове обладнання – наконечники для електричних сушильників – які використовувалися повторно. У закладі був відсутній автоклав – піч під тиском – для стерилізації обладнання.

Нові жертви

Спа-центр швидко закрили, а власницю звинуватили в тому, що вона займалася медичною практикою без ліцензії. У 2022 році вона визнала себе винною за п’ятьма пунктами. Наразі вона відбуває три з половиною роки тюремного ув’язнення.

Друга клієнтка спа-салону, ще одна жінка, яка влітку 2018 року пройшла процедуру плазмоліфтингу у цьому салоні, восени цього ж року отримала позитивний результат тесту на ВІЛ, а на початку 2019 року їй поставили діагноз. Її ВІЛ-інфекція також була на 1 стадії. Восени 2021 року було виявлено ще двох жертв.

У минулому році медики відновили розслідування спалаху і виявили п’ятий випадок, який був діагностований навесні 2023 року, також у жінки у віці від 40 до 50 років, яка пройшла процедуру «вампіричного» догляду за обличчям влітку 2018 року. У неї була 3 стадія інфекції, і вона була госпіталізована з хворобою, що визначає СНІД.

Що важливо знати перед ін’єкційними косметологічними процедурами

Дізнайтесь, чи у косметолога та салону є ліцензія на проведення таких процедур.

Попросіть косметолога дати вам вичерпну інформацію про процедуру, спосіб її проведення, можливі побічні реакції та догляд за обличчя після процедури.

Впевніться, що майстер використовує стерильне одноразове обладнання.

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