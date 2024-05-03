Як почистити срібні та золоті прикраси в домашніх умовах

Більшість прикрас можна почистити без допомоги ювеліра. Як це зробити, розповідає Первая Лента з посиланням на Woman 24.

Як почистити срібло

Фахівці не рекомендують піддавати частій обробці срібні прикраси. Особливо це стосується срібних виробів, так як покриття від такої обробки може стати тоншим. Існують такі способи повернення блиску прикрас зі срібла в домашніх умовах:

Спеціальний поліроль для срібла – один із найкращих способів. У складі таких засобів є речовини, що прибирає забруднення та створює захисне покриття.

– один із найкращих способів. У складі таких засобів є речовини, що прибирає забруднення та створює захисне покриття. Засіб для миття посуду. Потрібно змішати кілька крапель гелю з теплою водою, потім змочити м’яку тканину в розчині та протерти срібло. Після цього вирі потрібно промити прохолодною водою і насухо відполірувати іншою м’якою тканиною.

Потрібно змішати кілька крапель гелю з теплою водою, потім змочити м’яку тканину в розчині та протерти срібло. Після цього вирі потрібно промити прохолодною водою і насухо відполірувати іншою м’якою тканиною. Харчова сода. При сильних забрудненнях можна використовувати пасту із трьох частин харчової соди та однієї частини води. Змочити срібло та нанести засіб м’якою безворсовою тканиною. Злегка потерти, потім промити та висушити.

При сильних забрудненнях можна використовувати пасту із трьох частин харчової соди та однієї частини води. Змочити срібло та нанести засіб м’якою безворсовою тканиною. Злегка потерти, потім промити та висушити. Зубна паста. Краплю білої пасти (не гелю) потрібно нанести на срібло, що потьмяніло, і дуже акуратно потерти прикрасу пальцем або м’якою тканиною. Потім добре промити теплою водою та відполірувати до блиску м’якою тканиною.

Як почистити золото

Для того, щоб повернути блиск золотим прикрасам, рекомендується виконати наступні кроки:

У невеликій ємності змішуємо кілька крапель засобу для миття посуду з половиною склянки теплої води.

В отриманий розчин поміщаємо виріб на три – п’ять хвилин.

Обережно промиваємо виріб, потім виймаємо та кладемо на м’яку тканину.

По щілинах і ланках ланцюжка можна пройтися м’якою зубною щіткою, щоб ефективніше видалити бруд.

Промити прикраси чистою водою та відполірувати насухо м’якою тканиною.

Як почистити біжутерію

Для того, щоб очистити біжутерію, ганчірку змочують у розчині води та кількох крапель засобу для миття посуду та обережно протирають вироби. Після чого проходять тканиною, змоченою в чистій воді. Далі прикраси потрібно промокнути насухо.

Раніше ПЛ писала про те, як попрасувати м’ятий одяг, якщо вдома немає праски.