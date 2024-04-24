В Росії яскраво палає ще один НПЗ: куди поцілили дрони і хто стоїть за атакою

У Росії спалахнула пожежа на Смоленському нафтопереробному заводі. На місці працюють рятувальники та правоохоронці, ліквідовуючи та встановлюючи усі обставини події.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на російські Telegram-канали.

Губернатор Смоленської області Василь Анохін підтвердив загоряння на паливно-енергетичних об’єктах після атаки безпілотника. За повідомленнями місцевих жителів, НПЗ у Ярцевському районі атакували дрони.

Про жертв та постраждалих не повідомляється. Рятувальні служби займаються ліквідацією наслідків атаки, а правоохоронці проводять слідчі дії, для встановлення обставин.

Раніше російський Telegram-канал Shot, посилаючись на своїх передплатників з-поміж місцевих жителів, повідомив про один або кілька безпілотників, які атакували нафтобазу в селі Раздорово під Смоленськом, там видно заграву і дим.

Повідомляється, що перший вибух пролунав о 03:15, через 15 хвилин пролунав ще один вибух в результаті якого в районі промислового об’єкта очевидці бачили вогонь та дим. Також повідомляється, що близько четвертої ранку було чутно серію гучних ударів.

Вночі дрони також атакували Липецький тракторний завод.

Влада Липецька розповідає про збиття БпЛА, хоча місцеві жителі повідомляють про численні вибухи в промисловій зоні міста. Ступінь пошкоджень підприємства наразі невідома.

Варто зазначити, що Липецький тракторний завод з 2004 року входить до машинобудівного концерну «Тракторні заводи» та виробляє, крім іншого, шасі для військової техніки.

Хто стоїть за атакою

Джерело в спецслужбах повідомило, що дрони СБУ цієї ночі атакували дві бази «Роснєфті» зі зберігання та перекачки паливо-мастильних матеріалів. Вони розташовані у населених пунктах Ярцево і Роздорове Смоленської області.

На цих базах зберігалось 26 тисяч кубометрів російського палива.

«СБУ продовжує ефективно нищити військову інфраструктуру та логістику, які забезпечують паливом російську армію в Україні. Ці об’єкти є і залишатимуться нашими абсолютно законними цілями», — зазначило джерело.

Раніше ПЛ писала про те, що росіяни втратили один Ту-22М.