Найпоширеніші помилки під час ремонту, які робить практично кожен

Експерти зазначають, що люди роблять однакові помилки під час ремонту і потім про це дуже шкодують. Про найпоширеніші помилки розповідає Первая Лента з посиланням на сайт Real simple.

Не купувати послуги дизайнера

Одна з найкращих речей, які ви можете зробити під час ремонту, щоб зберегти гроші і допомогти всьому процесу пройти гладко — це звернутись до дизайнера.

Ця інвестиція є затратною, але вона значною мірою принесе вам задоволення.

Усі, кого ви винаймаєте для ремонту житла, повинні бути професіоналами, яких ви добре розумієте — саме так ви отримаєте бажаний результат.

Не виходити за рамки бюджету

Експерти рекомендують не «прив’язуватись» до цифр.

Одна з найбільших проблем, про яку клієнти згодом шкодують, полягає в тому, що вони намагаються зекономити під час процесу проектування.

Визначте бюджет, але не ігноруйте поради команди, коли справа доходить до встановлення реалістичних очікувань. Інколи необхідно вийти за межі початкових інвестицій, щоб отримати ремонт, який буде тішити око.

Думати лише про будівництво

Капітальний ремонт часто вимагає серйозних змін — знесення стін, перенесення сантехніки, збільшення квадратних метрів тощо. Але якщо ви сконцентруєтесь лише на будівельному аспекті вашого проекту, ви проігноруєте додаткові елементи, які справді оживлять ваш простір.

Однією із найголовніших помилок є те, що власники будинків не підходять до ремонту комплексно.

Робити великі покупки

Часто трапляється так, що власники будинків під час будівництва вже купують меблі без дизайну.

Дуже важливо мати почуття міри та продуману концепцію дизайну перед тим, як робити затратні покупки.

Поспішати завершити процес

Великі ремонтні роботи ускладнювати повсякденне життя, часто вимагаючи від власників будинків змінити свої звички або повністю звільнити будинок, поки проект не буде завершено. Власники будинків часто змушують своїх підрядників пришвидшити ремонт замість більш ретельної роботи.

Проте, як би неприємно було жити навколо пилу та сміття, важливо не поспішати із завершенням ремонту.

Ігнорування заміни проводки

Чим старіший будинок, тим старіша і менш пристосована до сучасних умов проводка. Надалі це може стати причиною коротких замиканнь, аварій та пожеж. Придбайте якісні матеріали для заміни проводки, а сам процес довірте професіоналам.

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