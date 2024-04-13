Про що США попередили Ізраїль і коли це може статися

Повідомлялось, що удар може бути нанесений найближчими днями. Для атаки Іран може задіяти понад 100 безпілотників і десятки ракет, які будуть націлені на військові цілі всередині країни.

Таку інформацію оприлюднили неназвані американські чиновники. Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на CBS News.

Як зазначили американські чиновники, ізраїльтянам буде складно захиститися від нападу такого масштабу.

«І хоча вони допускали ймовірність того, що іранці можуть вибрати менш масштабну атаку, щоб уникнути різкої ескалації, їхня відповідь, як вважають, буде неминучою», — пишуть у виданні.

Повідомляється, що удар може бути завданий у відповідь на атаку Ізраїлю, здійснену майже два тижні тому, в результаті якого були ліквідовані військові воєначальники та посадовці, серед яких генерал іранських сил Аль-Кудс в Сирії Мухаммада Резу Захеді.

Тегеран публічно не повідомив, як і коли він відкриє вогонь у відповідь — тому наразі складно сказати, як далеко зайдуть іранські лідери, однак якщо вони вирішать здійснити прямий напад на Ізраїль, є побоювання, що війна Ізраїлю проти ХАМАС переросте у набагато ширший регіональний конфлікт.

Оскільки заходи у відповідь Ірану очікуються будь-якої миті, Держдеп США ще в четвер, 11 квітня, закликав американців в Ізраїлі, щоб вони не виїжджали за межі великих міст, які краще захищені від ракетного обстрілу системою протиракетної оборони «Залізний купол».

Пізніше в Ізраїлі заблокували сигнал GPS через загрозу удару з боку Ірану.

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