Як спекти польську бабку на Великдень

Ця паска точно не буде сухою, адже вона просочується сиропом. Рецептом ділиться Первая Лента з посиланням на портал picantecooking.

Для приготування вам знадобляться такі інгредієнти:

борошно – 650 г;

молоко кімнатної температури – 200 мл молока;

свіжі дріжджі – 50 г;

цукор – 150 г;

розтоплене вершкове масло – 120 г;

жовтки – 10 шт.;

ром – 25 мл;

сіль – 1/2 ч.л.;

родрібнена цедра 1 апельсина.

Щоб зробити сироп для просочення візьміть:

вода – 200 мл;

цукор – 60 г;

цедра 1/2 лимона;

ром – 100 мл.

Спосіб приготування

Змішуємо борошно з сіллю. В окремій ємності збиваємо жовтки з цукром до пишної маси.

До жовтків додати охолоджене розтоплене масло, ром і цедру апельсина. Збиваємо до однорідності.

Додаємо молоко з розведеними в ньому дріжджами до борошна. Змішуємо еластичне тісто, яке трохи липне до рук.

Вимішуємо тісто протягом 6-8 хвилин в планетарному міксері на середніх обертах або 10-12 хвилин вручну. Накрийте тісто трохи вологим рушником і залишаємо в теплому місці на 1,5 години, щоб воно підійшло.

Змащуємо форми для випічки олією, розкладаємо в них тісто заповнюючи до половини. Накриваємо форми з тістом злегка вологим рушником і залишаємо на 1 годину, щоб тісто підійшло.

Розігріваємо духовку до 180 градусів.

Перед тим, як помістити бабки в духову шафу , змастіть поверхню бабок молоком. Випікаємо 40 хвилин (велику бабку) і 15-20 хвилин (маленькі бабки). У невеликому сотейнику доведіть до кипіння воду з цукром і цедрою лимона. Зніміть з вогню, дайте сиропу охолонути до кімнатної температури, видаліть цедру і влийте ром.

Полийте бабки отриманим сиропом, щоб він добре просочив їх з усіх боків. Залиште бабки на 30 хвилин, щоб вони просочилися.

Після цього можна прикрашати глазур’ю.

Паска з пуншем (Baba ponczowa) – це відмінний десерт до Великодня з незвичайним смаком, а завдяки просоченню пуншевим сиропом — ароматний та ніжний.

Раніше ПЛ писала про те, як приготувати «ліниву» паску без дріжджів.