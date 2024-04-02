США та Франція публічно висловилися щодо ударів України по російських НПЗ: думки розійшлись

Країни розійшлися у думках про те, як потрібно ставитися до таких ударів по території РФ. Варто зазначити, що це питання вчергове порушилося після того, як зранку 2 квітня ГУР атакувало дронами завод зі збирання БПЛА «Шахед», який розташований у місті Єлабуг.

Голова Державного департаменту США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне обмінялися думками під час своєї зустрічі у Парижі. Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на «Телеграф».

Блінкен заявив, що з початку повномасштабного вторгнення США допомагають Україні в протистоянні російській агресії. При цьому, як наголосив політик, Америка не підтримує удари України по території РФ.

«З перших днів ми робимо все можливе, щоб допомогти захистити Україну від російської агресії. Але водночас ми не підтримуємо та не заохочуємо українські удари за межі її території», — сказав Блінкен.

Водночас міністр закордонних справ Франції таку позицію не підтримав і зазначив, що російські нафтопереробні об’єкти є законною ціллю ЗСУ.

«Українці діють у рамках самозахисту і ми розцінюємо, що Росія є агресором. І в цих умовах, складно сказати щось ще», — заявив Сежурне.

Нагадаємо, Зеленський назвав умову, за якої ЗСУ доведеться відступати.