Де в Україні відкрили найбільше ФОПів з початку 2024 року

Це цифра наразі складає понад 74 тисяч підприємців, що на 33,6% більше, ніж за перший квартал минулого року.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на платформу «Опендатабот».

Це навіть на 18% більше, аніж до початку повномасштабного вторгнення РФ у 2021 році.

Де відкрили найбільше ФОПів в Україні

Столиця України залишається беззаперечним лідером за кількістю нових зареєстрованих підприємців. За перший квартал поточного року у Києві зареєстрували 10 252 нові бізнеси.

Друге місце посідає Дніпропетровська область, де з’явилося 6,8 тисячі новостворених бізнесів. Також у трійці лідерів знаходиться Київська область з 5,7 тисячі нових ФОПів. Львівська область трохи відстає від Київської, там з початку року зареєстрували 5,5 нових бізнесів. П’яте місце посідає Харківська область з 4,8 новими ФОПами.

Найпопулярнішою сферою серед українських бізнесменів є роздрібна торгівля — це чверть новозареєстрованих підприємців. Також лідерські позиції займають такі сфери як надання індивідуальних послуг та ІТ.

Раніше ПЛ писала про те, що українським підприємцям виплатять до 500 000 грн на розвиток свого бізнесу.