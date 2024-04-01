В Німеччині легалізували марихуану: що дозволяє і забороняє новий закон

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на DW.

Тепер повнолітнім дозволяється мати з собою 25 грам марихуани, зберігати вдома до 50 грам і вирощувати в особистих цілях до трьох кущів.

Закон дозволяє курити марихуану в громадських місцях, але якщо поблизу не розташовані школи, дитсадки, ігрові майданчики, молодіжні та спортивні заклади.

Водночас існує заборона на куріння трави під час керування транспортним засобом. Також забороняється ввозити марихуану з-за кордону.

Ухвалюючи закон, уряд брав до уваги податкові надходження до бюджету, зниження злочинності та підвищення якості товару, який на чорному ринку часто змішують із небезпечними домішками.

Проти закону категорично виступали спілка німецьких лікарів, об’єднання педіатрів, профспілка поліцейських та суддівська спілка, а також різні об’єднання шкільних вчителів. Вони наголошували на тому, що марихуана несе небезпеку для розумового розвитку, особливо у молоді. Також, існує великий ризик переходу від м’яких до жорстких наркотиків.

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