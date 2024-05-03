ПриватБанк змінив правила отримання карток: що потрібно знати клієнтам

Безкоштовна доставка по всій Україні та низці країн за кордоном діятиме до кінця 2024 року.

Такою інформацією поділився член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко. Про це пише Первая Лента з посиланням на пресцентр банку.

Нові правила з доставки карток ПриватБанку

Зазначається, що фінустанова продовжила безкоштовну відправку карток з доставкою Новою Поштою. Вона доступна всім клієнтам, які перевипустили діючу платіжну картку чи відкрили нову цифрову картку через Приват24.

Як замовити картку

Механізм замовлення нової картки ПриватБанку чи перевипуску старої зовсім нескладний. Оформити заявку можна за кілька натискань у застосунку Приват24.

Отримати замовлену картку можна у відділенні чи поштоматі Нової Пошти по Україні та через кур’єра Nova Post на будь-яку адресу в 13 країнах Європи:

Польщі;

Молдові;

Литві;

Німеччині;

Чехії;

Румунії;

Естонії;

Латвії;

Італії;

Словаччині;

Угорщині;

Британії;

Іспанії.

Термін дії карток ПриватБанку

Раніше ПриватБанк повідомив про продовження терміну дії всіх платіжних карток. Це дозволило вільно користуватися картками для оплати товарів та послуг в торгових мережах та зняття готівки.

За потреби перевипуску картки для шопінгу в інтернет-магазинах, цифрову картку можна оформити оперативно у застосунку Приват24. Отримання картки відбувається через Нову пошту.

Раніше ПЛ писала про те, яку пенсію будуть отримувати українці із зарплатою 10 000 грн.