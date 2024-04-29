В столиці Грузії проходять масові протести проти скандального закону: що відбувається у місті

Громадяни виступають проти ухвалення закону «Про прозорість іноземного впливу», більш відомого як «закон про іноагентів» або «російський закон».

Водночас прихильники законодавчої ініціативи організовують власну акцію. Варто зазначити, що завтра, 30 квітня, депутати будуть голосувати за законопроєкт у другому читанні.

Про це пише Первая Лента з посиланням на 24 канал.

Противники закону про «іноагентів» влаштували акцію протесту

Акція пройшла під гаслом «Ні – російському закону! Так — Європі». Учасниками мітингу стали представники опозиції, громадські активісти та звичайні громадяни країни.

Як відомо, рух на центральному проспекті столиці перекрили, а протестувальники з прапорами Грузії та Євросоюзу заповнили територію біля будівлі парламенту. Будівля огороджена.

В МВС Грузії заявили, що акція набула насильницького характеру, тому до парламенту підтягнули спецпідрозділи й додаткові сили поліції.

«Учасники акції неодноразово намагалися прорватися через поліційний кордон. Поліція для наведення порядку застосувала спеціальні засоби, встановлені законом», – говориться у повідомленні МВС Грузії.

Варто зауважити, що у тбіліській мерії акцію проти закону про «іноагенти» назвали «несанкціонованою».

Почалися сутички

До вечора 28 квітня у Тбілісі перед будівлею парламенту почалися сутички протестувальників з поліцією.

Учасники протесту намагались пройти на сцену, яка була приготована для мітингу правлячої партії у понеділок. Втім, сцену охороняла поліція.

В результаті виникли сутички, в ході яких силовики застосували сльозогінний газ. Крім того, на площу до парламенту приїхала поліційна машина з водометом, але наразі її не використовували.

Також повідомлялось, що під час протестів у Тбілісі проти закону про іноземних агентів поліція затримала колишнього міністра Грузії з питань інтеграції до європейських та євроатлантичних структур Олексія Петріашвілі.

Що цьому передувало

Комітет з юридичних питань парламенту Грузії ухвалив законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу», що за змістом ідентичний проєкту, ініційованому минулого року та відкликаному на тлі масових протестів.

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе виступив із заявою, що законопроєкт про «іноземних агентів» в країні нібито має захистити країну від «українізації».

В МЗС України відреагували, заявивши, що реальною загрозою для Грузії є русифікація, а не «містична українізація».

Раніше ПЛ писала про те, що в Росії яскраво палав ще один НПЗ.