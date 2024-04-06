В російському Орську прорвало дамбу: яка ситуація у місті зараз і скільки будинків опинилось під водою

Рівень води у цьому населеному пункті відзначають як критичний.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на російські ЗМІ. Через затоплення в Орську рятувальники були змушені вплав добиратись до будинків, щоб допомогти людям вибратися з підтоплених осель.

Орськ продовжує іти під воду

Російські пропагандисти повідомляють, що Орськ продовжує затоплювати після прориву греблі. Зокрема, ширина обвалення гідротехнічної споруди становить 10 метрів, а рівень річки Урал, станом на ранок 6 квітня, – 9,27 метра, що на 2 метри перевищує небезпечний рівень.

Міський голова Орська зазначає, що підтоплена половина території Старого міста і додав що існує ризик ізоляції мікрорайону. Водночас він зауважив, що на греблі в Орську є два пошкодження, на одному з яких призупинили течію води.

За останніми даними, у Старому місті підтоплені понад 600 будинків на 9 вулицях. Для евакуації жителів задіяно понад 500 рятувальників та 75 плавзасобів.

Місцева влада повідомляє, що в Оренбурзькій області підтоплено 2556 житлових будинків, евакуйовано 4208 осіб. В цілому у 31 районі російської області через затоплення перекрили 47 мостів і 106 ділянок автомобільних доріг.

За оцінкою мера Орська, ситуація з підтопленням «стрімко розвивається в найгіршу сторону», а піде вода «не раніше ніж через 1,5 – 2 тижні». Водопостачання Орська знизилося на 30%, частина обладнання підтоплена, запустити його дистанційно складно. Також у Старому місті відзначаються проблеми з інтернетом і зв’язком.

У пунктах тимчасового розміщення вже знаходяться 230 осіб, зокрема 73 дитини. Також частина людей евакуюється сама та намагається врятувати своїх тварин. Повідомляється про мінімум двох загиблих, інформація щодо третього загиблого уточнюється.

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