Великобритания заявила о санкциях против 386 депутатов Госдумы: что предусматривается
Глава МИД заявила, что Великобритания продолжит закручивать гайки экономике РФ
/ Фото: Коллаж: Сегодня
Великобритания наложила санкции на 386 российских депутатов, поддержавших "независимость" "ДНР" и "ЛНР".
Об этом сообщает правительство Великобритании.
Что предусматривается
"Новые санкции запретят перечисленным лицам ездить в Великобританию, получать доступ к активам, хранящимся в Великобритании, и вести здесь бизнес", – отметили в правительстве.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасc.
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"Мы преследуем тех, кто причастен к незаконному вторжению Путина в Украину, и тех, кто поддерживает эту варварскую войну. Мы не ослабим давления и продолжим закручивать гайки российской экономике с помощью санкций", – заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
По ее словам, будет и дальше проводиться поддержка Украины гуманитарной помощью, оборонительным оружием и "дипломатической работой, чтобы изолировать Россию на международном уровне".
Напомним, первый замминистра экономики Денис Кудин заявил, что ущерб, который Россия нанесла Украине в результате военного вторжения, может быть взыскан в виде репараций.
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По материалам: Сегодня