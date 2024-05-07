Українські підприємці зможуть отримати грант для відновлення та реконструкції: як взяти участь у програмі

Програма буде включати в себе підходи відновлення за принципом повторного використання будівельних матеріалів («кругове будівництво»).

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на сайт «Грант».

Хто зможе взяти участь у програмі

Учасниками програми можуть стати усі зареєстровані та діючі в Україні комерційні та громадські організації, які впроваджують свої ініціативи, спрямовані на відбудову в Україні внаслідок збройної агресії РФ.

Гранти надаватимуться на такі типи цілей:

Відновлення об’єктів соціальної інфраструктури, які попередньо ідентифіковані та узгоджені із громадами (наявність акту технічного обстеження будівлі є обов’язковою вимогою), та щодо яких визначені найбільш релевантні підходи кругового будівництва (враховуючи логістику будівельних матеріалів, витрати на сортування, зберігання,тощо). Наприклад: покращення укриттів, ремонт закладів охорони здоров’я та освіти, дитячих просторів, місця призначені для ВПО, притулки, які зазнали пошкоджень внаслідок військових дій. Заохочуються та підлягають високій оцінці заходи, що доповнюють активності Харківського та Київського Ремонтних хабів, які надають послуги: безкоштовного використання складських приміщення та майстерні;

надання у користування мобільних інструментів ГО та бенефіціарам для проведення відновлювальних робіт;

сприяння співпраці та координації в частині передачі будівельних матеріалів ГО та волонтерським групам міжнародними партнерами та іншими гуманітарними організаціями. Закупівлю, тестування технологічних рішень та інструментів з чітким акцентом на кругове будівництво в рамках вже існуючих проєктів відбудови. Випробування та масштабування інноваційних підходів переробки будівельних матеріалів в рамках вже існуючих проєктів відбудови.

Який розмір гранту

Переможцям конкурсу буде надано орієнтовно 3 гранти на суму до 1,2 млн грн. кожен. Подати заявку на участь у програмі можна до 10 травня 2024 року.

Детальну інформацію про грант можна дізнатися за посиланням.

Раніше ПЛ писала про те, що українським підприємцям виплатять до 500 000 грн на розвиток свого бізнесу.