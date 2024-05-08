Українські пенсіонери можуть не платити один із податків: що відомо

Крім того, вони мають право на безкоштовні послуги у 2024 році. Однак для цього потрібно підпадати під певні вимоги.

Про це пише Первая Лента з посиланням на повідомлення одного з управлінь Державної податкової служби.

Який податок можуть не сплачувати пенсіонери

Українське законодавство передбачає, що літні громадяни, які отримують пенсійні виплати за віком, можуть бути звільнені від сплати земельного податку. Однак для цього існує важлива вимога: ділянка землі повинна відповідати певним лімітам.

У 2024 році йдеться про такі ліміти:

земельна ділянка до 0,01 гектара — під будівництво індивідуального гаражу;

земельна ділянка до 0,10 гектара — під індивідуальне дачне будівництво;

земельна ділянка до 0,12 гектара — під садівництво;

земельна ділянка до 0,25 гектара — під будівництво та обслуговування будинку, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) у сільській місцевості;

земельна ділянка до 0,10 гектара — під будівництво та обслуговування будинку, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) в містах;

земельна ділянка до 0,15 гектара — під будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) в селищах міського типу;

земельна ділянка до 2 гектарів — піл ведення приватного сільського господарства.

У повідомленні ДПС наголошується, що громадяни України мають право на пільгу щодо сплати земельного податку, якщо вони є пенсіонерами за віком.

Щоб отримати пільгу щодо сплати земельного податку, пенсіонер має подати до контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки заяву довільної форми про надання пільги та документи, що посвідчують її право на пільгу (пенсійне посвідчення за віком).

Інші пільги для українських пенсіонерів

Крім того, громадяни на пенсії можуть отримати безкоштовні юридичні послуги або з великими знижками. Це можуть бути консультації, захист і представлення інтересів громадянина.

Також, на безкоштовній основі пенсіонери можуть пересуватися на всіх видах громадського наземного транспорту, за винятком таксі. Щодо залізничного сполучення, то лише приміські рейси будуть безкоштовними.

Частина пенсіонерів також може бути звільнена від сплати житлово-комунальних послуг. Пільгу в розмірі 100% знижки на оплату послуг ЖКГ, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу мають пенсіонери певних професій, які проживають у сільській місцевості.

Пільги, в рамках певних норм, надають колишнім:

педагогічним працівникам;

медичним та фармацевтичним працівникам;

спеціалістам із захисту рослин;

працівникам музеїв, бібліотек;

працівникам державних та комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури.

Раніше ПЛ писала про те, яку пенсію будуть отримувати українці із зарплатою 10 000 грн.