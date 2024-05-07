Дим відлякує комарів: правда чи міф?
Надокучливі комарі можуть легко зіпсувати пікнік на свіжому повітрі.
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Втім, існує безліч способів захисту від них, але здавна одним із найпростіших і ефективних вважається дим.
Про це розповідає Первая Лента з посиланням на 24 канал.
Варто зазначити, що не всі комарі кусають людей, а лише самки деяких видів. Справа в тому, що їм потрібний білок із крові для відкладання яєць.
Як комарі розпізнають людей
Комарі реагують на вуглекислий газ, який ми видихаємо. Цей газ є для них сигналом, що поруч знаходиться жива істота. Після її виявлення комарі йдуть за запахом і потім починають відчувати тепло людини.
Приземлившись завдяки великій кількості нюхових рецепторів, ці комахи відчувають «смак» людини ще до того, як вп’ються в шкіру.
Чи справді дим відлякує комарів
Дим маскує запахи, які подобаються комарам, і знижує їхню здатність виявити людину. Жар від вогню – ще один подразник, який комахи терпіти не можуть.
Дим створює своєрідний бар’єр між комахами та людьми. Комарі не будуть пролітати через дим у зв’язку із подразнювальної дією, яку він чинить на їх органи чуття.
Втім, ефективність диму може знижуватись за наявності вітру і великих відкритих просторів.
Крім звичайного диму з багаття, комарі терпіти не можуть «смердючий» для них дим. Як, наприклад, при спалюванні спіралі, до складу якої входить активна репелентна сполука. Рекомендується використовувати спіралі на відкритому повітрі або в приміщеннях, які добре вентилюються, і обов’язково дотримуватися правил безпеки.
Раніше ПЛ писала про те, чим чорний чай корисний для організму.