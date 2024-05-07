Дим відлякує комарів: правда чи міф?

Втім, існує безліч способів захисту від них, але здавна одним із найпростіших і ефективних вважається дим.

Про це розповідає Первая Лента з посиланням на 24 канал.

Варто зазначити, що не всі комарі кусають людей, а лише самки деяких видів. Справа в тому, що їм потрібний білок із крові для відкладання яєць.

Як комарі розпізнають людей

Комарі реагують на вуглекислий газ, який ми видихаємо. Цей газ є для них сигналом, що поруч знаходиться жива істота. Після її виявлення комарі йдуть за запахом і потім починають відчувати тепло людини.

Приземлившись завдяки великій кількості нюхових рецепторів, ці комахи відчувають «смак» людини ще до того, як вп’ються в шкіру.

Чи справді дим відлякує комарів

Дим маскує запахи, які подобаються комарам, і знижує їхню здатність виявити людину. Жар від вогню – ще один подразник, який комахи терпіти не можуть.

Дим створює своєрідний бар’єр між комахами та людьми. Комарі не будуть пролітати через дим у зв’язку із подразнювальної дією, яку він чинить на їх органи чуття.

Втім, ефективність диму може знижуватись за наявності вітру і великих відкритих просторів.

Крім звичайного диму з багаття, комарі терпіти не можуть «смердючий» для них дим. Як, наприклад, при спалюванні спіралі, до складу якої входить активна репелентна сполука. Рекомендується використовувати спіралі на відкритому повітрі або в приміщеннях, які добре вентилюються, і обов’язково дотримуватися правил безпеки.

Раніше ПЛ писала про те, чим чорний чай корисний для організму.