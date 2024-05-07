Усик – Ф’юрі: коли відбудеться бій-реванш

Перший бій відбудеться у наступну суботу, 18 травня в Ер-Ріяді.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Інформатор.

Найкращі боксери-важковаговики Тайсон Ф’юрі та Олександр Усик проведуть бій-реванш 12 або 13 жовтня 2024-го року. Перший поєдинок пройде 18 травня, в столиці Саудівської Аравії, у місті Ер-Ріяд. Спортсмени будуть змагатись за звання абсолюта в суперважкій вазі.

Організатор боїв в Саудівській Аравії Туркі Аль-Шейх не перешкоджатиме проведенню повторного поєдинку між українцем Усиком та британцем Ф’юрі. Бій-реванш Усик — Ф’юрі запланований на 12-13 жовтня 2024-го року також в Ер-Ріяді. Крім того, Аль-Шейх хоче якомога швидше провести бій між Ф’юрі та Джошуа, який попередньо має пройти на початку 2025-го року.

Варто нагадати, що перший бій між Усиком та Ф’юрі відбудеться вже в наступну суботу, 18 травня 2024-го року в Ер-Ріяді. Переможець здобуде всі пояси найпрестижніших боксерських організацій. До речі, Ф’юрі вже прибув на місце битви зі своєю командою.

Чому переможець бою Усик — Ф’юрі відразу втратить пояс IBF

За повідомленням боксерської міжнародної федерації IBF, Усик прострочив термін на обов’язковий захист їх поясу. Відтак, переможець поєдинку Усик — Ф’юрі недовго володітиме поясом IBF, так як вже 1 червня його нового володаря визначить бій Філіпа Хрговича та Даніеля Дюбуа. Відповідно, у бою-реванші між Усиком та Ф’юрі на кону не стоятиме звання абсолюта у важкій вазі.

Хто переможе: прогноз Джошуа

Поєдинок року став драйвером для активних обговорень та прогнозів. Коментарі та прогнози дають все більше відомих боксерів. Співвітчизник Ф’юрі та жертва Усика Джошуа не оминув увагою мегафайт. На його думку, Усик отримає беззаперечну перемогу у протистоянні з Ф’юрі.

«Ви знаєте, що я бився двічі з Усиком, отже можу говорити лише про досвід цих боїв. Олександр — топовий боєць, він все робить ідеально. Я думаю, що він зробить величезну роботу в поєдинку з Ф’юрі. Однак я ніколи не бився з Тайсоном, тому не можу особливо говорити про те, як виступить він. Я буду розповідати лише те, що знаю. І я гадаю, що Олександр Усик переможе», — висловився Джошуа.

Раніше ПЛ писала про те, що колишній чемпіон світу підказав українцю слабкі сторони британця.