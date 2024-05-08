Українці зареєстрували петицію щодо введення іноземних військ в Україну: скільки підписів вона зібрала і як на це відреагували у Кремлі

Про це пише Первая Лента з посиланням на Comments.ua.

Як відомо, Франція та Литва заявили про готовність ввести свої війська в Україну, однак вказали, що для такого рішення потрібен запит від української сторони. Як наслідок на сайті президента була створена петиція, яка передбачає звернення про військову допомогу до союзників України. На петицію вже відреагували у Кремлі, заявивши про її «небезпеку».

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував петицію на сайті українського президента щодо рішення про звернення до партнерів України за допомогою та дозволу для введення іноземних військ на територію України.

За словами Пєскова, в Кремлі розглядають петицію щодо введення військ НАТО в Україну «небезпечною провокацією».

Вже перший день петиція про введення західних військ в Україну набрала 1661 голос з 25 тисяч необхідних для розгляду президентом України.

Варто нагадлати, що президент Франції Еммануель Макрон назвав дві умови, за якими французькі війська можуть опинитись в Україні. За його словами, це може бути при прориві лінії фронту російськими військами, а також запиту про допомогу Україні.

Після заяв Макрона речниця МЗС РФ Марія Захарова пригрозила, що французькі війська, які будуть відправлені в Україну стануть законними цілями для російської армії.

Крім Франції про готовність відправити своїх солдат заявили у Литві. Прем’єр-міністерка Шимоніте повідомила, що отримала дозвіл від уряду на відправлення литовських сил в Україну для навчання українських військових, проте не має звернення України для реалізації таких дій.

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