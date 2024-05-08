Патчі для очей – користь для шкіри чи маркетенговий хід?

Про це пише Первая Лента з посиланням на NewsKyivDaily.

Чим корисні патчі

Патчі створюють потрібний ефект за рахунок двох елементів: просочення і полотна, це тканина або гідрогель. Експерти запевняють, що результат від патчів видно відразу, тому що ці два елементи взаємно підсилюють один одного.

У якості просочення найчастіше використовується сироватка. Ефективність патчів багато в чому залежить від її складу, а саме які компоненти використовував виробник. Тому косметологи рекомендують купувати тільки якісні патчі.

Як працюють патчі

На нашій шкірі постійно відбуваються процеси випаровування. Якщо прикрити шкіру чимось зверху (у даному разі патчами), випаровування на деякий час припиняється. Піднімається з більш глибокої дерми в верхній шар, епідерміс, вода накопичується. Роговий шар шкіри від цього розбухає, і під цим впливом шкіра починає розгладжуватися і візуально виглядає свіжішою і молодшою.

Тому, якщо ви обираєте якісні патчі, будьте впевнені – ви не стали жертвою маркетингу, а придбали ефективний засіб для догляду за шкірою під очима.⠀

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