Євробачення 2024: як пройшов перший півфінал пісенного конкурсу і чи потратила Україна до фіналу

У першому півфіналі за місце у фіналі змагались 15 учасників, серед яких і Україна. alyona alyona та Jerry Heil виступили під номером 5 і стали одним із фіналістів завдяки чуттєвій композиції «Teresa & Maria».

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Суспільне Євробачення.

Перший концертний вечір відкривали три учасники попередніх років Євробачення – співачка Еліна Фурейра з Кіпру, артистка Chanel з Іспанії та співак Еріка Сааде зі Швеції.

Також ведучі подякували Україні та Великій Британії за минулорічний конкурс, який через повномасштабну війну РФ проти нашої країни були змушені провести у Ліверпулі.

У перерві між конкурсними виступами учасників глядачі змогли насолодитись номерами двох країн-засновниць Німеччини й Великої Британії, а також самої Швеції. Вони, як відомо, не змагалися за участь, а за правилами конкурсу, відразу вийшли до фіналу.

Як виступила Україна

Як відомо, alyona alyona та Jerry Heil поїхали на Євробачення з піснею «Teresa & Maria». Виступ українок розпочинається виходом Jerry Heil зі скель, які розходяться на величезному екрані сцени. Далі на підлозі починає відображатися анімація землі, крізь яку пробивається джерело, яке стає рікою.

Під чуттєвий і пронизливий спів артистка в обладунках здіймається на скелю-декорацію. У цей час на її тлі на екрані падають вогняні феєрверки, які багатьом українцям нагадали фосфорні бомби, якими країна-агресорка обстрілює Україну.

Реп-частиною вразила alyona alyona. У її волоссі встромлена прикраса у формі меча, яку вона демонстративно дістає і робить символічною «родзинкою». Позаду неї на екранах відображаються тіні, які символізують наших предків. Після цього на центральному екрані з’являється голограма Jerry Heil, яке має підтекст вознесіння. Вже наприкінці номеру виконавиці об’єднуються та демонструють непоборну українську жіночу силу. Артистки лягають на підлогу-екран, на якій відображаються ще десятки жінок.

Варто зазначити, що протягом усього виступу зал співав в унісон з дуетом. Переповнена емоціями публіка аплодувала стоячи. Наприкінці виступу alyona alyona & Jerry Heil подякували всім за підтримку України.

Хто пройшов у фінал

З першого півфіналу у фінал пройшли 10 учасників:

TEYA DORA — «RAMONDA» (Сербія);

iolanda — «Grito» (Португалія);

Raiven — «Veronika» (Словенія);

alyona alyona & Jerry Heil — «Teresa & Maria» (Україна);

Silvester Belt — «Luktelk» (Литва);

Windows95man — «No Rules!» (Фінляндія);

Silia Kapsis — «Liar» (Кіпр);

Baby Lasagna — «Rim Tim Tagi Dim» (Хорватія);

Bambie Thug — «Doomsday Blue» (Ірландія);

TALI — «Fighter» (Люксембург).

Коли відбудеться фінал

Гранд-фінал конкурсу пройде у суботу, 11 травня. Загалом з двох півфіналів до великого фіналу конкурсу буде відібрано 20 учасників, до яких 11 травня доєднаються представники країн, які потрапляють у фінал автоматично.

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