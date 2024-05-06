Чим чорний чай корисний для організму

Цей напій містить менше кофеїну, але також додає енергії. Про те, що відбувається з організмом, якщо щодня пити чай, розповідає Первая Лента з посиланням на Storinka.

Усуває неприємний запах із рота

Стоматолог Майк Голппа стверджує, що чорний чай допомагає боротися з неприємним запахом із рота. Поліфеноли, які містяться у чорному чаї, знищують бактерії, які найчастіше викликають неприємний запах у ротовій порожнині.

«Майте на увазі, що додавання молочних продуктів до чашки може дещо змінити ці властивості», – зауважив дантист.

Такий вплив чаю підтвердили дослідники з Університету Іллінойсу ще у 2003 році. Після інкубації трьох видів бактерій із поліфенолами, знайденими у чаї, вони встановили, що ті уповільнюють зростання цих бактерій на 30%.

Може допомагає при схудненні

Однією з основних причин, чому люди віддають перевагу чорному чаю вранці, є його стимулююча дія. Хоч він і містить менше кофеїну, ніж кава, чорний чай допомагає людям прокинутися і збадьоритися.

Ви можете відчути більше енергії і навіть зниження апетиту через вміст кофеїну в цьому напої. Кофеїн діє як короткостроковий стимулятор, який може забезпечити позитивний вплив на рівень енергії та настрій.

Крім того, щоденне вживання кількох чашок чорного чаю сприяє схудненню, тому що знижує аппетит.

«Звичайно, за умови, що людина не з’їдає щоранку за чаєм кілька пончиків», — зазначає дієтологиня Хілларі Сесере.

Запобігає розвитку інфекцій

За словами стоматолога, одна-дві чашки чорного чаю щодня можуть допомогти уникнути розвитку інфекцій у ротовій порожнині.

Ті ж поліфеноли, які борються з неприємним запахом з рота, борються з бактеріями, які можуть викликати стрептокок у горлі.

Дослідниця антиоксидантів з Університету Тафтса Дайан Маккей зазначає, що якщо ви вже захворіли на стрептококи, то зменшити біль у горлі допоможе чорний чай.

«Чорний чай, зелений і улун мають антиоксидантні та протизапальні властивості, які можуть допомогти полегшити симптоми», – пояснює Маккей.

Допомагає контролювати діабет

Вживання чорного чаю щодня допомагає контролювати рівень цукру у крові.

«Багато зусиль було докладено для пошуку ефективних інгібіторів глюкози з природних матеріалів. Існує потенціал для використання полісахариду чорного чаю для лікування діабету», – розповів провідний дослідник Haixia Chen.

Зменшує ризики розвитку карієсу

Дантист стверджує, що чорний чай бореться із карієсом. Напій є природним джерелом фтору. Якщо поєднати це з дубильними кислотами в чаї, які допомагають природним чином зміцнити зубну емаль, можна отримати природний захист від карієсу.

Корисний для мозку

Результати дослідження показали, що чорний чай позитивно впливає чаю на структуру мозку. За словам експертів, регулярне вживання чаю має захисний ефект від пов’язаного з віком погіршення організації мозку.

Професор Фен Лей зазначив, що попередні дослідження підтвердили, що люди, які п’ють чай, мають кращі когнітивні функції порівняно з людьми, які вживають інші напої.

«Наші поточні результати підтверджують попередні висновки, показуючи, що позитивні ефекти регулярного вживання чаю є результатом покращеної організації мозку, спричиненої запобіганням порушенням міжрегіональних зв’язків. Інакше кажучи, чорний чай корисний вашому мозку», – пояснив науковець.

Раніше ПЛ писала про те, як приготувати кабачкову пасту з куркою.