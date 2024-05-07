Скільки можна зберігати салати у холодильнику, щоб не нашкодити здоров’ю

Первая Лента з посиланням на Ukr.Media розповідає, як довго можна зберігати салати у холодильнику, щоб не отруїтися.

Скільки можна зберігати салати, заправлені сметаною чи майонезом

В цілому на термін зберігання того чи іншого салату впливають його складові та заправка.

Якщо говорити про білі соуси, найкоротші терміни збегірання у заправок на основі натурального йогурту чи сметани. За кімнатної температури страви з ними можуть прокиснути вже впродовж години-двох. У холодильнику (за температури близько 2-4 градусів за Цельсієм) вони збережуть відносну свіжість впродовж кількох годин — до шести годин максимум.

Салати, заправлені майонезним соусом, можуть збегіратися дещо довше.

Страви, заправлені домашнім майонезом (зробленим власноруч), можуть зберігатися в холодильнику впродовж 4-8 годин. Салати, заправлені придбаним у магазині майонезом, рекомендується вживати впродовж 6-9 годин (у крайньому разі — до доби).

Дієтологиня Оксана Вольска зазначає, що заправлений салат олів’є можна зберігати впродовж 4 годин, а шубу і крабовий салат — впродовж 24 годин.

Скільки часу зберігаються салати, заправлені олією

Термін зберігання салатів, заправлених олією (навіть у поєднанні з іншими інгредієнтами), значно довший.

Наприклад: салат Цезар може зберігатися до двох діб. Втім, у його складі є сухарики та листя салату, тому все ж краще з’їдати його впродовж першого дня, інакше він втратить свої смакові властивості.

Якщо ж у страві містяться більш «пружні» інгредієнти (огірки, цибуля, помідори тощо), а заправлений салат чистою олією, зберігати його у холодильнику можна впродовж 2-3 днів. Хоча смакові якості за цей період теж зіпсуються, адже кожен із інгредієнтів «пустить сік» і буквально знищить відчуття свіжості.

Порада експертів: якщо ви плануєте зберігати ту чи іншу страву впродовж тривалого часу, найкраще не змішувати всі її компоненти одразу.

Нарізані й розкладені по різних місткостях інгредієнти можуть зберігатися у холодильнику впродовж 3-4 днів. А вже перемішати їх і додати необхідний соус можна безпосередньо перед подачею на стіл.

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