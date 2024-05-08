Як і чим вивести плями від маркера з одягу

Однак існують деякі хитрощі та дієві методи, які дозволять позбутись набридливих плям.

Рекомендується видаляти плями відразу після їх появи. Як позбутись плями від маркера з білої тканини, розповідає Первая Лента з посиланням на goodhouse.

В залежності від різновиду фломастеру, потрібно підібрати спосыб видалення слідів від них. Наприклад маркер на масляній основі найкраще видаляти соняшниковою олією, якщо на водній — засобом для миття посуду. Якщо ж маркер спиртовий, з плямою від нього може справитись медичний спирт.

Як видалити плями від маркера з білого одягу

Найскладніше виводяться плями чорного або кольорового маркера. Однак варто бути обережними під час цього процессу, щоб не пошкодити тканину і не розтерти пляму.

Спосіб виведення плями від маркера з білої тканини

Беремо білі серветки і підкладаємо їх під проблемне місце на тканині. На ватний диск наносимо перекис водню і прикладаємо до плями і так залишаємо на 15-20 хвилин. Далі диском промочуємо пляму, придавлюючи. Таким чином вата вбере в себе барвник. Після того, як слід зникне, одяг слід випрати звичним способом.

Як видалити плями від маркера з джинсів

Не дивлячись на те, що джинси можна терти, вони можуть линяти. Тому не рекомендується використовувати нашатирний спирт і перекис.

Під проблемне місце кладемо світле полотно, яке не линяє. Ватним диском, який попередньо змочений спиртом, промочуємо фарбу. Промиваємо під проточною водою і наносимо трохи порошку для виведення плям. За 20 хвилин перемо звичним способом.

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