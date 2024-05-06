У Росії за прямим дорученням Путіна розпочинають навчання із застосування тактичної ядерної зброї: що відомо

Таке повідомлення було опубліковано в понеділок вранці в Міністерстві оборони РФ. Про це пише Первая Лента з посиланням на Радіо Свобода.

В повідомленні зазначається, що доручення провести навчання дав верховний головнокомандувач, тобто російський глава Володимир Путін. Генеральний штаб розпочав підготовку навчань «з ракетними з’єднаннями Південного військового округу із залученням авіації, а також сил Військово-Морського флоту».

Як повідомляється, під час навчань «буде здійснено комплекс заходів щодо практичного відпрацювання питань підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї». Зокрема, заплановано відпрацьовування бойового застосування такої зброї «з метою безумовного забезпечення територіальної цілісності та суверенітету російської держави у відповідь на провокаційні заяви та погрози окремих західних офіційних осіб на адресу Російської Федерації».

Водночас у заяві не уточнюється про яких осіб йдеться.

Пізніше речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що навчання спровоковані нещодавніми заявами французького лідера Еммануеля Макрона та міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Кемерона, а також деяких «американців».

Прессекретар Путіна відзначив «безпрецедентний виток напруженості» у зв’язку, зокрема, із заявами Макрона про можливість відправлення в Україну західних військ. Кемерон, у свою чергу, заявив, що країна дозволяє Україні бити по об’єктах у Росії, використовуючи британську зброю. Висловлювання обох лідерів різко розкритикували топ-чиновники країни-агресорки.

Водночас, Пєсков не уточнив, яких «американців» мав на увазі. Російські пропагандисти 6 травня написали про те, що лідер демократичної меншини в Палаті представників США Хакім Джефріс нібито припустив, що може американські військові можуть бути відправлені на війну проти РФ.

Насправді Джефріс про це прямо не заявляв. Він припустив, що американські війська можуть стати учасниками конфлікту з Росією, якщо Україна зазнає поразки, і Путін продовжить свою агресію нападом на країни НАТО. Про таку загрозу попереджали й інші американські політики, але можливість відправлення військ США до України вони категорично відкидали.

Що відомо про тактичну ядерну зброю

Нестратегічна, інакше звана тактичною, ядерна зброя – ядерні боєприпаси, засобами доставки яких є ракети відносно малого радіусу дії (тобто не стратегічні міжконтинентальні ракети) і володіють порівняно (зі стратегічною зброєю) малою потужністю, наприклад, кілька кілотон у тротиловому еквіваленті. Зокрема, тактичну ядерну зброю можуть застосовувати ракетні комплекси «Іскандер».

За оцінками, Росія має найбільший запас такої зброї у світі.

Раніше ПЛ писала про те, за скільки днів РФ зможе захопити країни Балтії та чому п’ята стаття НАТО не спрацює.