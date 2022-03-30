Покидька, який зґвалтував українку та вбив її чоловіка, знищили: жінка розповіла про пережитий жах

Українка, яку зґвалтували російські окупанти, вперше розповіла про пережитий жах. Про це пише видання The Times.

33-річна українка Наталія (ім'я несправжнє) розповіла, що її кілька годин ґвалтували п'яні російські окупанти. Крім того, вони застрелили її чоловіка у дворі їхнього будинку на Київщині. Його так і не поховали.

4-річний син Наталії ховався в котельні, поки двоє п'яних окупантів, приставши до скроні жінки пістолет, змусили її роздягнутися та ґвалтували по черзі. Коли вони заснули, вона бігла із сином пішки, бо окупанти розбили її автомобіль.

Наразі жінка з дитиною перебувають у родичів у Тернополі. Про смерть батька вона так і не розповіла синові. Жінка зізнається, що не знає, як з усім цим далі жити.

Також повідомляється, що окупанта, який ґвалтував жінку, знищили. В поліції Київської області заявили:

За оперативною інформацією покидька було ліквідовано військовими України як ворога, який прибув на територію нашої держави у складі збройних сил росії. Втім, щоб підтвердити це чи спростувати цю інформацію, потрібно провести процесуальні слідчі дії. Ми маємо пересвідчитись в тому, що потвора, яка познущалась над українською дівчиною не уникне відповідальності в разі якщо ще залишилась живою.

По материалам: Подробности