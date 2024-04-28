Michelin – номер один в производстве шин в мире

С момента создания первой пневматической шины, которая радикально изменила представление о комфорте и безопасности вождения, бренд продолжает вести за собой весь мир, устанавливая новые стандарты в автомобильной индустрии.

Среди значительных вех в истории бренда стоит выделить разработку радиальной покрышки в 1946 году – инновации, которая существенно повысила безопасность и управляемость автомобилей. Это был прорыв, который закрепил за Мишлен статус лидера в технологиях производства колес.

За десятилетия своего существования Michelin расширила свое присутствие на глобальном уровне, став не просто производителем шин, но и важным игроком в развитии автомобильной культуры и безопасности движения. Сегодня шины Michelin выбирают миллионы автомобилистов по всему миру за их надежность, инновационность и вклад в экологию.

Передовые технологии в производстве шин Michelin

Michelin постоянно внедряет инновации в производство своих шин, чтобы предложить потребителям продукцию высшего качества. Вот детальное описание ключевых технологий:

EverGrip Technology . Эта технология обеспечивает увеличение количества водоотводящих канавок и оптимизацию дизайна протектора авторезины по мере ее износа, что позволяет сохранять высокие показатели сцепления на влажной дороге даже после длительного использования. Таким образом, Мишлен с технологией EverGrip обеспечивают улучшенную безопасность на протяжении всего срока службы.

. Эта технология обеспечивает увеличение количества водоотводящих канавок и оптимизацию дизайна протектора авторезины по мере ее износа, что позволяет сохранять высокие показатели сцепления на влажной дороге даже после длительного использования. Таким образом, Мишлен с технологией EverGrip обеспечивают улучшенную безопасность на протяжении всего срока службы. Airless Tires . Разработка бескамерных колес Michelin направлена на исключение потерь давления и риска проколов, что делает их идеальным решением для экстремальных условий эксплуатации. Эти шины способны выдерживать значительные нагрузки без риска повреждения, что делает их привлекательным выбором для коммерческого и специализированного транспорта.

. Разработка бескамерных колес Michelin направлена на исключение потерь давления и риска проколов, что делает их идеальным решением для экстремальных условий эксплуатации. Эти шины способны выдерживать значительные нагрузки без риска повреждения, что делает их привлекательным выбором для коммерческого и специализированного транспорта. 3D Sipe Technology . Технология трехмерных ламелей повышает эффективность зимних шин Мишлен, обеспечивая лучшее сцепление и управляемость на снежных и ледяных дорогах. Ламели адаптируются к изменениям дорожного покрытия, обеспечивая надежное сцепление в различных зимних условиях.

. Технология трехмерных ламелей повышает эффективность зимних шин Мишлен, обеспечивая лучшее сцепление и управляемость на снежных и ледяных дорогах. Ламели адаптируются к изменениям дорожного покрытия, обеспечивая надежное сцепление в различных зимних условиях. Eco-Friendly Materials. Michelin активно работает над снижением экологического воздействия своей продукции, используя в производстве резины экологически чистые материалы и процессы. Это включает в себя разработку резиновых смесей на основе возобновляемых источников и сокращение потребления энергии и ресурсов на производстве.

Эти прорывные технологии подтверждают лидирующие позиции компании на рынке и его приверженность предоставлению автомобилистам шин высочайшего качества, безопасности и долговечности.

Новые модели резины Michelin 2024

Мишлен постоянно расширяет свой ассортимент резины, предлагая инновационные решения для улучшения производительности и безопасности автомобилей. Вот описание нескольких новинок, которые заслуживают внимания:

Pilot Sport 5 . Эта модель представляет собой идеальное сочетание для любителей высоких скоростей и активного вождения. Шины Pilot Sport 5 обеспечивают превосходное сцепление на мокрой и сухой дороге, благодаря оптимизированному дизайну протектора и инновационной резиновой смеси. Это гарантирует высокую точность управления и отзывчивость, делая каждую поездку незабываемой.

. Эта модель представляет собой идеальное сочетание для любителей высоких скоростей и активного вождения. Шины Pilot Sport 5 обеспечивают превосходное сцепление на мокрой и сухой дороге, благодаря оптимизированному дизайну протектора и инновационной резиновой смеси. Это гарантирует высокую точность управления и отзывчивость, делая каждую поездку незабываемой. Primacy 4+ . Разработаны с акцентом на безопасность и долговечность, эти колеса обеспечивают исключительные тормозные характеристики на мокрой дороге в течение всего срока службы. Michelin Primacy 4+ предлагает улучшенную износостойкость, что позволяет снизить общую стоимость владения транспортным средством.

. Разработаны с акцентом на безопасность и долговечность, эти колеса обеспечивают исключительные тормозные характеристики на мокрой дороге в течение всего срока службы. Michelin Primacy 4+ предлагает улучшенную износостойкость, что позволяет снизить общую стоимость владения транспортным средством. CrossClimate 2. Это всесезонные шины, обеспечивающие уверенное вождение в любых погодных условиях. Благодаря уникальному дизайну протектора и адаптивной резиновой смеси, CrossClimate 2 предлагают отличное сцепление на снегу, мокрой и сухой дороге, а также обладают высокой износостойкостью.

Почему стоит выбирать шины Michelin в Украине?

Выбор авторезины – это инвестиция в безопасность, комфорт и экономичность вождения. Новейшие модели бренда в Украине, такие как Pilot Sport 5, Primacy 4+ и CrossClimate 2, демонстрируют передовые технологии Michelin, направленные на улучшение характеристик автомобилей в различных условиях эксплуатации. Эти колеса предлагают оптимальное сочетание производительности и безопасности, делая бренд предпочтительным выбором для украинских автомобилистов.