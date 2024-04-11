Росія завдала нищівного удару по Трипільській ТЕС: де вона знаходиться та які наслідки атаки

Після атаки сталася масштабна пожежа в турбінному цеху, ліквідація вогню триває. Працівники не постраждали.

Повідомляється про втрату 100% генерації.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Суспільне.

У Telegram-каналі Міненерго також повідомили, що внаслідок ракетного удару зруйнована Трипільська ТЕС. Згодом цей допис було видалено.

У дописі йшлося, що масована ракетна атака російських окупантів, яка була здійснена в ніч на четвер, 11 квітня, повністю зруйнована Трипільська ТЕС в Київській області.

«За інформацією від «Центренерго», усі працівники, які були на зміні під час обстрілів, живі. Унаслідок влучень сталася масштабна пожежа в турбінному цеху. Наразі на підприємстві тривають роботи з локалізації вогню», — говорилося в дописі.

Як розповів в ефірі телемарафону «Єдині новини» голова наглядової ради ПАТ «Центренерго» Андрій Гота, зараз триває розбір завалів, проводяться роботи на висоті. Він додав, що після демонтажу важких бетонних конструкцій почнуть проводити оцінку тієї шкоди, яка була завдана ракетною атакою.

Він зазначив, що ситуація в енергосистемі залишається стабільною. І він сподівається, що кияни не відчують на сьогодні наслідків удару.

«Але це питання не тільки для нас, а для всієї енергосистеми України. Це теплова генерація, маневрена — ми це відчуємо в піках споживання електроенергії. Вона для цього і існує, щоб працювати в піки, задовольняти такий попит, який інші генерації не можуть задовольнити — ні вітер, ні сонце, ні атомна, ні гідро. А от теплогенерація це може робити. На жаль, на сьогодні вже не може», — сказав Гота.

Він додав, що єдиний шлях, який залишився на даний час — це заощаджувати, ремонтувати і відновлюватись. А досвід цього є.

Говорячи про імпорт електроенергії, Гота зауважив, що на це питання зможе відповісти Міністерство енергетики. Задача, яка стоїть перед ним – відновлення та залучення міжнародних партнерів на допомогу «Центренерго» для якнайшвидшого відновлення.

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