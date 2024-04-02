Зеленський підписав два важливі закони щодо мобілізації: що відомо і яких змін очікувати

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на сайт Верховної ради.

Закон про зниження призовного віку

Варто нагадати, що закон №9281 Верховна Рада підтримала ще 30 травня 2023 року, а 5 червня того ж року документ передали на підпис голові держави. Однак відтоді він лежав без підпису президента.

2 квітня 2024 року на сайті Верховної ради статус закону змінено на «повернуто з підписом президента».

У тексті, який ще минулого року був підписаний головою ВР Русланом Стефанчуком зазначається, що закон набирає чинності з наступного дня з дати його опублікування. Це означає, що вже з 3 квітня повістки зможуть вручати 25-річним військовозобов’язаним громадянам.

Закон про про е-кабінет військовозобов’язаного

На сайті ВР вказано, що закон повернули до парламенту з підписом президента України.

16 січня Верховна рада підтримала законопроект №10062 щодо цифровізації армії.

Документ передбачає запуск повноцінного електронного військового обліку в Україні. Зокрема, це стосується електронного кабінету військовозобов’язаного.

За словами заступниці міністра оборони України Катерини Чорногоренко, на першому етапі запуску такого е-кабінету у призовників буде можливість оновити свої дані. Для цього будуть надані часові рамки.

Після цього ТЦК будуть використовувати ці дані у своїй щоденній роботі.

Наразі невідомо, чи будуть видавати повістки в е-кабінетах. Зазначається, що питання повісток розглядається у рамках законопроекту про мобілізацію, який незабаром планують винести на друге читання у Раді.

Раніше ПЛ писала про те, хто з чоловіків зараз може виїжджати за кордон і які для цього потрібні документи.