Зеленський підписав два важливі закони щодо мобілізації: що відомо і яких змін очікувати
Сьогодні, 2 квітня, український глава Володимир Зеленський підписав закон про зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників, а також закон, який передбачає запуск електронного кабінету військовозобов'язаного.
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Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на сайт Верховної ради.
Закон про зниження призовного віку
Варто нагадати, що закон №9281 Верховна Рада підтримала ще 30 травня 2023 року, а 5 червня того ж року документ передали на підпис голові держави. Однак відтоді він лежав без підпису президента.
2 квітня 2024 року на сайті Верховної ради статус закону змінено на «повернуто з підписом президента».
У тексті, який ще минулого року був підписаний головою ВР Русланом Стефанчуком зазначається, що закон набирає чинності з наступного дня з дати його опублікування. Це означає, що вже з 3 квітня повістки зможуть вручати 25-річним військовозобов’язаним громадянам.
Закон про про е-кабінет військовозобов’язаного
На сайті ВР вказано, що закон повернули до парламенту з підписом президента України.
16 січня Верховна рада підтримала законопроект №10062 щодо цифровізації армії.
Документ передбачає запуск повноцінного електронного військового обліку в Україні. Зокрема, це стосується електронного кабінету військовозобов’язаного.
За словами заступниці міністра оборони України Катерини Чорногоренко, на першому етапі запуску такого е-кабінету у призовників буде можливість оновити свої дані. Для цього будуть надані часові рамки.
Після цього ТЦК будуть використовувати ці дані у своїй щоденній роботі.
Наразі невідомо, чи будуть видавати повістки в е-кабінетах. Зазначається, що питання повісток розглядається у рамках законопроекту про мобілізацію, який незабаром планують винести на друге читання у Раді.
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