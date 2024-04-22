Что значит капитализация криптовалюты и какой она бывает?

Капитализация Биткоина считается самой крупной на крипторынке. Этот показатель выгодно оценивать, как и при работе с любыми инвестиционными инструментами. Если вы решили попробовать свои силы в криптоиндустрии, то важно уметь использовать фактические данные. Цифровые активы могут привлечь внимание на фоне эмоциональных решений.

Что такое капитализация криптовалюты?

Под этим понятием подразумевают показатель, благодаря которому проводится оценка котировок цифровой монеты. Актуальная рыночная стоимость конкретной крипты применяется как показатель доминирования и востребованности актива на рынке. Обратите внимание, что на крипторынке рыночная капитализация рассчитывается иначе, чем этот же параметр, но на рынке акций. Последний предполагает, что расчет производится путем умножения рыночного курса акций на общее количество акций в обращении. Другими словами, получаем цену, за которую компания может быть куплена.

К криптовалютам с крупной капитализацией относятся две главные монеты рынка – Bitcoin и Ethereum. Тем самым они возглавляют мировой рейтинг. Рыночная капитализация – это также параметр, который отражает стоимость цифровых активов. Но в криптосообществе идет активное обсуждение того, применима ли рыночная капитализация для всех монет. Если вас интересует курс Ripple, SOL, DASH и других криптовалют, то сначала нужно разобраться во всех моментах. Почему рыночную капитализацию ставят под сомнение:

По причине разных факторов полностью разбавленной рыночной капитализации.

Из-за предложения на рынке в обращении.

Из-за наличия криптопроектов с неограниченным количеством коинов и токенов в резерве.

Все это приводит к тому, что, по мнению некоторых криптоэкспертов, расчеты рыночной капитализации могут оказаться не совсем точными.

Что значит капитализация криптовалюты рыночная и разбавленная: отличия

FDV – это полностью разбавленная капитализация, которая представляет собой общую стоимость криптовалюты при условии, что уже все монеты находятся в обращении. Этот параметр отражает максимальную цену цифрового актива. А значит, расчет FDV будет выглядеть как умножение предложения крипты на цену монеты. Этот показатель полезен с точки зрения того, что вы сможете увидеть цену криптопроекта, если все его коины или токены уже вышли в обращение.

Рыночная капитализация в криптовалюте и FDV отличаются потенциалом и временем. Первый параметр отвечает за актуальную стоимость и оценку криптопроекта, второй – это отражение будущей оценки криптовалюты, когда уже все активы будут в обращении (не учитывая спрос).

Несмотря на сильную волатильность крипторынка, цифровые монеты с большой рыночной капитализацией, как правило, свидетельствуют о стабильности инвестиций. А вот крипта с меньшей капитализацией более зависима от общих рыночных настроений.

Ценность актива через капитализацию криптовалютного рынка

Рыночная капитализация меняется тогда, когда и котировки криптоактива, поэтому важно иметь доступ к актуальным данным. Отслеживать этот показатель, а также курс и циркуляционное предложение в режиме реального времени можно на сайтах-агрегаторах и криптобиржах, которые обновляют данные онлайн.

Среди сайтов-агрегаторов особое место занимаются CoinMarketCap и CoinGecko. На этих сервисах вы найдете расширенные обновления по разных криптопроектам. В интернете представлено немало платформа, где можно мониторить рыночную капитализацию криптовалют. Лучше всего это делать на той бирже, на которой вы ведете свою деятельность.