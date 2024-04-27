Що потрібно знати військовозобов’язаним перед оновленням даних в ТЦК

Що важливо знати перед відвідуванням ТЦК і які документи потрібно мати з собою, розповідає Первая Лента з посиланням на Соцпортал.

Як працюють ТЦК

Територіальні центри комплектування працюють цілодобово. У Сухопутних військах Збройних Сил зазначають, що оновити дані громадяни можуть у будь-який зручний час.

Окрім цього, до ТЦК можна попередньо зателефонувати дізнатись всю необхідну інформацію. Адреси та контакти центрів комплектування в різних областях вказані на сайті Міноборони.

Які документи потрібно мати з собою

Для поновлення даних чоловіки призовного віку повинні мати оригінали та копії таких документів:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

військово-обліковий документ;

медичні документи;

документи за освітою.

Також за наявності з собою потрібно взяти:

посвідчення водія;

документи про склад сім’ї, наявність дітей або догляд за особами з інвалідністю;

документи, що підтверджують право на відстрочку.

Як ще можна оновити свої дані

Варто зазначити, що оновити інформацію дуже скоро можна буде через електронний кабінет військовозобов’язаного, призовника або резервіста, адже створення е-кабінету ще перебуває на етапі розробки. Водночас після запровадження сервісу реєстрація буде виключно добровільною.

Навіщо оновлювати інформацію

11 квітня народні депутати у другому читанні підтримали законопроєкт про мобілізацію, який набуває чинності 18 травня 2024 року. За законом чоловіки віком від 18 до 60 років мають стати на облік або оновити дані протягом 60 днів після набуття чинності документом. Якщо цього не зробити — військовозобов’язаним чоловікам загрожує покарання.

Багато чоловіків призовного віку вирішили оновити дані до набуття чинності закону. Так, журналіст Андрій Цаплієнко розповів, що кількість людей у черзі до військкомату в Києві сягає ста осіб.

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