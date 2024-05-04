За скільки днів РФ зможе захопити країни Балтії та чому п’ята стаття НАТО не спрацює: відповідь ГУР

З такою заявою виступив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький. Про це пише Первая Лента з посиланням на The Economist.

В ГУР повідомили, що через сім днів російські окупаційні війська зможуть захопити Литву, Латвію та Естонію. НАТО не встигне зреагувати, оскільки середня тривалість реакції Альянсу складе днів десять.

За словами Скібіцького, 5-та стаття Статуту НАТО «може бути малозначущою на практиці», адже вона спрацює лише через 10 днів після нападу. Крім того, присутність військових НАТО в країнах, що межують з Україною, не завадить росіянам здійснити свій план по захопленню цих країн.

У ГУР зазначають, що Україна зараз дала Європі фору у кілька років. Найкращі російські підрозділи, у тому числі десантні війська та морська піхота, розгромлені чи знищені. Європа не повинна марнувати час, їй потрібно готуватися до можливої ​​війни, нарощувати оборонну промисловість та збройні сили. Інакше вона стане наступною мішенню Кремля.

Варто зауважити, що раніше український глава Володимир Зеленський також попереджав про можливість війни між Росією та країнами НАТО. Зокрема, глава держави наголосив, що якщо Україна програє Росієї, то Путін не зупиниться і піде далі. Наступними жертвами агресії можуть стати балтійські держави.

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