Чому відомий YouTube-блогер Тайлер Андерсон вирішив призупинити свою діяльність

Блогер заявив, що приєднався до лав Збройних сил України.

Про це пише Полемика з посиланням на його повідомлення у Telegram.

«Страшні втрати стались на ютубному фронті… бо як ви вже зрозуміли… я подався до лав ЗСУ!.. Останнє відео на цьому каналі було про персональну відповідальність і я своїм прикладом хочу показати, що її повинні брати всі. В тому чи іншому вигляді», — звернувся він до своїх підписників.

Крім того, Шкробинець вважає, що всі мають працювати на перемогу України, інакше прямо допомагають ворогу. Він також подякував усім, хто наближає перемогу і закликав допомагати війську, якщо не готові приєднуватись до лав ЗСУ.

«І чисто моя вам порада, якщо ви за останні два роки не ходили навіть на курси першої допомоги, то от вам сигнал нарешті піти», — додав блогер.

Тайлер Андерсон також наголосив, що нових відео на його каналі найближчим часом очікувати не варто.

Для довідки

YouTube-канал GeekJournal — україномовний канал, створений у 2012 році. Спеціалізується на оглядах українського і світового кіно, серіалів, телешоу, реклами тощо.

Станом на 21 квітня 2024 року канал зібрав 364 тис. підписників. Відео набирають від кількох десятків тисяч до мільйона переглядів.

GeekJournal входить до списку 10 україномовних каналів з найбільшою кількістю платних підписок на міжнародній платформі Patreon.

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