Общество

Українці спостерігали у небі незвичне явище: де можна було побачити і що це було

У ніч на 1 травня у небі українці помітили яскравий спалах, схожий на падіння метеорита.

Арина Марченко Send an email 9 часов ago
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Відео явища швидко почало поширюватись в соцмережах. Як виявилось, очевидцями вражаючого небесного явища могли стати жителі лише кількох українських областей.

Астрономка Людмила Марченко в коментарі Суспільному розповіла, що ймовірно українці стали свідками падіння метеоритного тіла. Про це передає Первая Лента.

За словами фахівчині, нічна подія була пов’язана з метеоритом. Водночас вона додала, що метеорит — це те, що впало на землю, і людина може потримати його в руках. Тому тут доцільніше говорити про метеорне тіло чи метеорне явище, оскільки воно летіло у небі і яскраво сяяло, звертаючи на себе увагу.

Як зазначила Марченко, для того, щоб воно було таким яскравим, воно має бути понад метр у діаметрі. А оскільки це явище зафіксували жителі кількох областей, то воно летіло на досить значній висоті над нашою планетою — десь близько 100 кілометрів.

Астрономка пояснила, що тіло світиться лише у верхніх шарах атмосфери, а, наближаючись до землі, уповільнується повітрям і вже без спалаху десь на висоті 80 кілометрів продовжує падати, руйнуючись. Тож там, де спостерігали спалах, навряд чи знайдуть якісь уламки метеорного тіла.

До того ж, у полі чи посадці, як додає фахівчиня, на них мало хто зверне увагу — це будуть камінці діаметром 10-15 сантиметрів. Вони не є небезпечними, а органічні сполуки на них навряд чи виявлять, адже тіло згорає в атмосфері при надзвичайно високій температурі.

Людмила Марченко повідомила, що за всю історію в Україні знайдено лише 41 метеорит. Явища падіння метеорних тіл спостерігають десь приблизно раз на рік.

Раніше ПЛ писала про те, як жінки заразилися ВІЛ під час популярної косметологічної процедури.

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Арина Марченко Send an email 9 часов ago
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