Що чекає на українців, які не оновлять облікові дані у ТЦК протягом 60 днів

Згідно з новим законом, всі військовозобов’язані чоловіки протягом 60 днів повинні прийти та оновити облікові дані у ТЦК. Первая Лента розповідає, які наслідки чекають на українців, які вирішать проігнорувати дану вимогу.

Закон набуде чинності уже в середині травня, але ключовою датою буде середина липня. Річ у тому, що саме тоді закінчиться 60-денний термін, коли всі військовозобов’язані повинні були оновити свої дані у ТЦК.

Ймовірно, багато українців проігнорують дану вимогу, адже якщо у них немає відстрочки, то їх можуть мобілізувати.

Що чекає на українців, які не оновлять облікові дані у ТЦК протягом 60 днів

Отже, перше що загрожує чоловіку, якщо він не оновить дані у ТЦК, це штраф у розмірі 1700 гривень. Втім, варто нагадати, що 10 квітня у Верховній Раді ухвалили нові штрафи за ухилення від військового обліку. Зараз законопроєкт №10379 готується до правок і другого читання, і після його ухвалення та публікації штраф за ухилення від військового обліку становитиме від 17 до 25 тисяч гривень. Крім того, військовозобов’язаного через суд можуть обмежити в праві керувати автомобілем.

Якщо і після цього, чоловік не прибуде до ТЦК для оновлення даних, то за законом поліцейські матимуть право під час будь-якої перевірки затримати військовозобов’язаного.

Раніше ПЛ писала про те, чому Верховна рада може повторно голосувати за закон про мобілізацію.