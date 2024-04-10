Чи безоплатна анестезія при операціях в Україні: в НСЗУ дали чітку відповідь
Питання вартості анестезії при операціях постає серед багатьох пацієнтів в Україні та їх рідних.
Про це розповідає Первая Лента з посиланням на НСЗУ.
Чи безкоштовна анестезія при операціях
Незалежно від того, планова це операція чи ургентна, анестезіологічне забезпечення являється безоплатним, як і переопераційний огляд анестезіолога перед втручанням.
Анестезіологічне забезпечення під час діагностичних, лікувально-діагностичних і хірургічних втручань передбачається пакетом «Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня».
Своєчасне знеболення, анестезіологічне забезпечення, за необхідності — процедурна седація на всіх етапах діагностики та лікування також передбачено пакетом «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах».
Варто зазначити, що за умовами договору лікарня має зобов’язання перед пацієнтом у забезпеченні його тими лікарськими засобами (зокрема, і засобами анестезії), які визначені Національним переліком основних лікарських засобів.
А також тими, які постачаються за державні кошти: шляхом централізованих закупівель МОЗ чи за рахунок інших програм.
Своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування включено у пакети:
- стоматологічна допомога дорослим та дітям;
- стаціонарна допомога без проведення хірургічних операцій;
- медична допомога при гострому мозковому інсульті;
- медична допомога при гострому інфаркті міокарда;
- стаціонарна психіатрична допомога;
- стаціонарна паліативна допомога;
- діагностика та лікування дорослих і дітей із туберкульозом у амбулаторних та стаціонарних умовах.
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