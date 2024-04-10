Общество

Чи безоплатна анестезія при операціях в Україні: в НСЗУ дали чітку відповідь

Питання вартості анестезії при операціях постає серед багатьох пацієнтів в Україні та їх рідних.

Арина Марченко Send an email 10 часов ago
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Про це розповідає Первая Лента з посиланням на НСЗУ.

Чи безкоштовна анестезія при операціях

Незалежно від того, планова це операція чи ургентна, анестезіологічне забезпечення являється безоплатним, як і переопераційний огляд анестезіолога перед втручанням.

Анестезіологічне забезпечення під час діагностичних, лікувально-діагностичних і хірургічних втручань передбачається пакетом «Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня».

Своєчасне знеболення, анестезіологічне забезпечення, за необхідності — процедурна седація на всіх етапах діагностики та лікування також передбачено пакетом «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах».

Варто зазначити, що за умовами договору лікарня має зобов’язання перед пацієнтом у забезпеченні його тими лікарськими засобами (зокрема, і засобами анестезії), які визначені Національним переліком основних лікарських засобів.

А також тими, які постачаються за державні кошти: шляхом централізованих закупівель МОЗ чи за рахунок інших програм.

Своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування включено у пакети:

  • стоматологічна допомога дорослим та дітям;
  • стаціонарна допомога без проведення хірургічних операцій;
  • медична допомога при гострому мозковому інсульті;
  • медична допомога при гострому інфаркті міокарда;
  • стаціонарна психіатрична допомога;
  • стаціонарна паліативна допомога;
  • діагностика та лікування дорослих і дітей із туберкульозом у амбулаторних та стаціонарних умовах.

Раніше ПЛ писала про те, чому не варто витрачати гроші на Омегу-3.

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Арина Марченко Send an email 10 часов ago
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