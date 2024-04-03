ZARA повернулась в Україну: що відбувається в магазинах у день відкриття

Також найближчим часом буде відновлена робота інших бренд магазинів іспанської компанії Inditex.

Про це пише Первая Лента з посиланням на РБК-Україна, журналісти якого побували на відкритті крамниць у ТРЦ Respublika Park і ТРЦ River Mall 3 квітня.

Відкриття ZARA, Pull&Bear і Bershka та інших магазинів у Києві

За кілька хвилин до відкриття магазинів утворилась черга із десятків людей, які першими хотіли придбати модні речі.

У той же час, відкриття магазинів Inditex у ТРЦ Respublika Park не викликало такого великого ажіотажу, як це було, наприклад, перед відкриттям H&M.

Тому не було потреби обмежувати доступ покупців до магазинів.

Де працює ZARA з 3 квітня

Варто зауважити, що шанувальники ZARA можуть відвідати магазин у таких торгівельно-розважальних центрах, як Dream Town, River Mall, Respublika Park і Lavina Mall.

Коли відкриються інші магазини Inditex

Як розповіли представники компанії, відновлення комерційної діяльності в Україні відбуватиметься «поступово» з адаптацією «до потреб ринку».

За інформацією західних ЗМІ, всього заплановано відкрити 50 із понад 80 магазинів у країні.

Мова йде про магазини ZARA, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home.

34 магазини, які залишаться закритими, розміщені в частинах півдня та сходу, які безпосередньо постраждали від війни.

До слова, повернення брендів компанії Inditex на початку березня офіційно заявили у Міністерстві закордонних справ України.

У МЗС зазначили, що роботу з відновлення роботи брендів в Україні вели ще з 2022 року «на доручення президента».

Відкриття магазинів Inditex вважається одним з найбільших повернень міжнародних брендів, які залишили український ринок з 24 лютого 2022-го, після відновлення роботи McDonald’s і H&M.

Наразі МЗС веде системну роботу з усіма провідними міжнародними брендами, які залишили український ринок задля, відновлення їхньої роботи в Україні.

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