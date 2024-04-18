В яких областях України дешевше всього жити
Упродовж перших трьох місяців 2024 року індекси споживчих цін на різні товари, включаючи продукти харчування, показали зростання у низці регіонів, за винятком Сумської області, у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року.
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Про те, де зараз в Україні дешевше всього жити, розповідає Первая Лента з посиланням на Держстат.
Які регіони в Україні є найдорожчими
Зазначається, що найбільший приріст зафіксували в столиці, де індекс досяг 102,6%.
Найбільш значні зростання індексів споживчих цін зафіксовано в столиці та кількох інших регіонах. Зазвичай пік зростання спостерігається в березні. До таких регіонів належать області, де індекс перевищив 101,3%: Львівська, Одеська, Закарпатська, Кіровоградська та Дніпропетровська.
Також список містить регіони з активними воєнними діями та бойовим зіткнення з противником: Донецька, Харківська та Миколаївська області. Експерти не виключають, що це пов’язано з підвищеними ризиками для постачальників і нестабільністю в економічній сфері.
Найдешевші регіони для життя
Найдешевші регіони України за середніми показниками зростання індексів цін включають Волинську, Київську, Рівненську, Тернопільську, Херсонську, Чернівецьку та Івано-Франківську області.
Список областей з найнижчим індексом споживчих цін, який не досягнув позначки 100,9%:
- Вінницька;
- Житомирська;
- Запорізька;
- Полтавська;
- Сумська;
- Хмельницька;
- Черкаська;
- Чернігівська.
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