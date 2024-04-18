Общество

В яких областях України дешевше всього жити

Упродовж перших трьох місяців 2024 року індекси споживчих цін на різні товари, включаючи продукти харчування, показали зростання у низці регіонів, за винятком Сумської області, у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року.

Арина Марченко Send an email 3 часа ago
0 0

Про те, де зараз в Україні дешевше всього жити, розповідає Первая Лента з посиланням на Держстат.

Які регіони в Україні є найдорожчими

Зазначається, що найбільший приріст зафіксували в столиці, де індекс досяг 102,6%.

Найбільш значні зростання індексів споживчих цін зафіксовано в столиці та кількох інших регіонах. Зазвичай пік зростання спостерігається в березні. До таких регіонів належать області, де індекс перевищив 101,3%: Львівська, Одеська, Закарпатська, Кіровоградська та Дніпропетровська.

Також список містить регіони з активними воєнними діями та бойовим зіткнення з противником: Донецька, Харківська та Миколаївська області. Експерти не виключають, що це пов’язано з підвищеними ризиками для постачальників і нестабільністю в економічній сфері.

Найдешевші регіони для життя

Найдешевші регіони України за середніми показниками зростання індексів цін включають Волинську, Київську, Рівненську, Тернопільську, Херсонську, Чернівецьку та Івано-Франківську області.

Список областей з найнижчим індексом споживчих цін, який не досягнув позначки 100,9%: 

  • Вінницька;
  • Житомирська; 
  • Запорізька;
  • Полтавська; 
  • Сумська;
  • Хмельницька;
  • Черкаська;
  • Чернігівська.

Раніше ПЛ писала про те, що чекає на українців, які не оновлять облікові дані у ТЦК протягом 60 днів.

теги
Арина Марченко Send an email 3 часа ago
0 0

Материалы по теме

Чому поляки почали масово скуповувати житло в Іспанії

3 недели ago

Віктор Ніколюк йде з посади очільника Командування підготовки Сухопутних військ ЗСУ: що про нього відомо

3 недели ago

Удар по ДніпроГЕС, обстріл Запоріжжя та «блекаут» у Харкові: наслідки масштабної атаки росіян на українську енергетику

4 недели ago

Мобілізація в Україні: як пропонують карати ухилянтів

4 недели ago

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button