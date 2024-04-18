В яких областях України дешевше всього жити

Про те, де зараз в Україні дешевше всього жити, розповідає Первая Лента з посиланням на Держстат.

Які регіони в Україні є найдорожчими

Зазначається, що найбільший приріст зафіксували в столиці, де індекс досяг 102,6%.

Найбільш значні зростання індексів споживчих цін зафіксовано в столиці та кількох інших регіонах. Зазвичай пік зростання спостерігається в березні. До таких регіонів належать області, де індекс перевищив 101,3%: Львівська, Одеська, Закарпатська, Кіровоградська та Дніпропетровська.

Також список містить регіони з активними воєнними діями та бойовим зіткнення з противником: Донецька, Харківська та Миколаївська області. Експерти не виключають, що це пов’язано з підвищеними ризиками для постачальників і нестабільністю в економічній сфері.

Найдешевші регіони для життя

Найдешевші регіони України за середніми показниками зростання індексів цін включають Волинську, Київську, Рівненську, Тернопільську, Херсонську, Чернівецьку та Івано-Франківську області.

Список областей з найнижчим індексом споживчих цін, який не досягнув позначки 100,9%:

Вінницька;

Житомирська;

Запорізька;

Полтавська;

Сумська;

Хмельницька;

Черкаська;

Чернігівська.

Раніше ПЛ писала про те, що чекає на українців, які не оновлять облікові дані у ТЦК протягом 60 днів.