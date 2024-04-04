Коли святкують Великдень і до чого закликав вірян патріарх Варфоломій

За його думкою, святкувати унікальну подію Воскресіння Христового різними датами – неправильно.

З таким зверненням він виступив 31 березня, коли римо-католики, протестанти, вірмени та представники деяких інших церков відзначали Великдень. Про це передає Первая Лента.

Патріарх Варфоломій зазначив, що Константинопольська церква направила своїх представників до всіх християнських громад у Стамбулі, які святкували Великдень 31 березня, щоб передати їм святкові побажання.

Він сподівається, що спільне святкування Великодня у наступному році (ред. – в 2025 році віряни східного і західного обряду святкуватимуть Великдень в один день – 20 квітня) «було не щасливим збігом обставин, випадковою подією, а початком встановлення спільної дати святкування на Сході та Заході».

Крім того, предстоятель Константинопольської православної церкви зауважив, що у 2025 році відбудеться зустріч, присвячена 1700-річчю Першого Вселенського собору в Нікеї. На цій зустрічі, як зазначає Варфоломій, планується обговорити питання щодо визначення спільної дати святкування Великодня.

«Ми налаштовані оптимістично, оскільки є добра воля та бажання з обох сторін. Бо справді окреме святкування унікальної події Єдиного Воскресіння Єдиного Господа — це скандал!» — висловився патріарх.

Чому Великдень християни святкують порізно

Воскресіння Христове є головною подією християнства і фундаментом віри. Втім, східні та західні християни святкують її у різні дні.

Річ у тім, що наразі існують різні алгоритми визначення дати Великодня. Перш за все, це пасхалії, які засновані на складних розрахунках. Вони охоплюють різні астрономічні та календарні чинники.

Православна церква, а також деякі орієнтальні, як-от Ефіопська чи Коптська, дотримується давньої александрійської пасхалії.

Водночас римо-католицька церква, а також протестанти, які від неї згодом відокремилися, використовує григоріанську пасхалію.

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