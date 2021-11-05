Пушилин заявил, что «ДНР» готова ответить на наступление ВСУ

В так называемой «ДНР» уверенны, что смогут ответить на возможное наступление украинской армии. Такое заявление сделал так называемый «глава» «республики» Денис Пушилин.

В интервью одному из российских телеканалов заявил, что возможное наступление ВСУ на Донбассе может заставить подразделения НВФ «ДНР» «ответить на агрессию», пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

«Как только Киев попытается разрешить конфликт военным способом, у нас будут развязаны руки. И уверяю вас, мы будем вынуждены концентрироваться не только на оборонных действиях», — заявил Пушилин.

В тоже время он считает, что уже в ближайшее время ситуация на Донбассе может обостриться.

«Мы наблюдаем за Украиной весь этот период времени и, конечно же, видим, что нелогичность и где-то самоуничтожение присуще нынешней Украине. Поэтому мы вынуждена быть готовыми к любому развитию событий», — заявил Пушилин.

Ранее он раскрыл правду о том, с кем готов договариваться о мире.