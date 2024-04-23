Як приготувати кабачкову пасту з куркою: смачно і корисно

Паста з кабачка з куркою чудово підійде для легкої вечері, обіду або навіть перекусу.

Про те, як готувати пасту з кабачка з курятиною, розповідає Первая Лента з посиланням на допис кулінарного блогера Алекса Моля в Instagram.

Для приготуванн незвичної і корисної пасти, вам знадобляться такі інгредієнти:

кабачок – 300г;

куряче філе – 200г;

сметана (жирність 15%) – 100г;

помідори чері – 150г;

сир — 40-50г;

сіль — до смаку;

перець — до смаку;

паприка — до смаку;

сушений часник — до смаку;

олія — 1 ч.л..

Спосіб приготування

Для початку потрібно промити філе, злити рідину і нарізати м’ясо на невеликі шматочки. Потім посоліть та поперчіть нарізане філе до смаку. Розігрійте пательню з олією і обсмажте м’ясо по 3 хвилини з кожного боку.

Помийте кабачок і наріжте овоч тонкими смужками, як спагеті або тонкі макарони. Помідори потрібно помити і розрізати на дві або чотири частини. Після цього додайте овочі до курятини, перемішайте пасту і тушкуйте 5 хвилин, накривши кришкою.

Додайте до пасти сметану, а також спеції – паприку і сушений часник. Ретельно все перемішайте і смажте ще 5 хвилин. Натріть сир на дрібній тертці і присипте ним пасту перед подачею.

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