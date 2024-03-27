Чому поляки почали масово скуповувати житло в Іспанії

У 2024 році серед поляків втричі виросла купівля житла в Іспанії. Це пов’язано з побоюваннями, що на території Польщі почнуться бойові дії.

Про це пише Первая Лента з посиланням на The Warsaw.

Представник варшавської агенції нерухомості Себастьян Павлак розповідає, що найбільше нерухомістю в Іспанії зацікавлені польські пенсіонери, які мають заощадження, та молодь. Також є зацікавлення до житла в Іспанії серед заможних людей, але їх небагато. Він зазначає, що таке зростання інтересу пов’язане з війною в Україні, адже клієнти пояснюють, що шукають варіанти втечі від війни.

«Зростання за останні два роки очевидне, але на початку цього року воно посилилося, що, ймовірно, пов’язано з новинами з України. Дедалі частіше з’являється інформація, що війна може прийти до нас. Половина клієнтів зізнається в бесідах з нами, що вони думають про дві речі: як безпечно вкласти гроші та куди тікати в разі війни», – поділився Павлак.

У виданні вказується, що наразі в середньому квартиру площею 65 квадратних метрів в Іспанії можна придбати за 160 тисяч євро, тобто один метр квадрати коштує 2,4 тисячі євро. При цьому левова частка польських клієнтів планують придбати житло за 150 тисяч євро.

Раніше ПЛ писала про те, що президент Сербії опублікував загадковий допис про «загрозу національним інтересам».