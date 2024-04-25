Співзасновник monobank анонсував запуск нового застосунку: що про нього відомо

Про це пише Первая Лента з посиланням на його допис в Telegram-каналі.

Гороховський зазначив, що багато українців вже хоч раз переглядали меню, оплачували рахунок з чайовими/бойовими та залишали відгук у кафе та ресторанах за QR-кодом від сервісу Expirenza. А сьогодні, 25 квітня, як повідомив співзасновник monobank, розпочинається тестування застосунку Expirenza 2.0.

У застосунку буде понад 1700 закладів по всій Україні. Користувачі тепер не лише зможуть залишати відгуки, а й забронювати столик онлайн у кілька кліків, оплатити рахунок та залишити чайові.

Expirenza містить добірки з порадами, куди піти та що там спробувати, які у за стосунку називаються «Їжлисти».

«Зараз маємо такі від рестораторів та шефів, як Міша Кацурін, Стас та Аня Завертайло, Володимир Ярославський та інших людей, що знаються на їжі», — розповів Гороховський.

Він дода, що кожен користувач зможе створити та поділитися ним з друзями та усіма в застосунку», – додає Гороховський.

Крім того, у застосунку є дуже класна фішка під назвою «Частування», яка дозволяє пригощати друзів, рідних або коханих, навіть ви знаходитесь на відстані.

«Ви купуєте людині щось смачненьке у закладі за допомогою Expirenza, а вона приходить і куштує ваше частування в зручний для себе час. Це чарівний спосіб проявити турботу та увагу, де б ви не були, через кордони та відстані», – поділився співзасновник monobank.

Застосунок Expirenza вже можна завантажити в Google Play та App Store.

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