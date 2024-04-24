Финансы

Кому з українців не варто поспішати з виходом на пенсію і чому це може бути вигідно

Громадянам, які отримали право на пенсію за віком, вигідніше буде попрацювати «додаткові» роки.

Арина Марченко Send an email 10 часов ago
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Залежно від тривалості відстрочки відпочинку розмір надбавки буде збільшуватись.

Вихід на пенсію за віком — особисте рішення кожної людини. Однак в Україні передбачені ряд заохочень для тих, хто бажає довше попрацювати перед законним відпочинком. Про це розповідає Первая Лента з посиланням на сайт Пенсійного фонду України.

Що дає пізніший вихід на пенсію

Для тих пенсіонерів, які вирішили попрацювати попри можливість вийти на пенсію, збільшується основний розмір виплат:

  • якщо відстрочка до 60 місяців — на 0,5% за кожен повний місяць страхового стажу;
  • якщо відстрочка понад 60 місяців — на 0,75% за кожен повний місяць страхового стажу.

Підрахунок починається з місяця, наступного за місяцем, після досягнення особою пенсійного віку.

Тобто, якщо пенсіонер пропрацював додатково до п’яти років після того, як вийти на відпочинок, за кожен рік йому нарахують надбавку у розмірі 6%. У випадку довшої відстрочки надбавка за кожен рік становитиме вже 9%.

«Для збільшення враховуються лише повні місяці роботи: підвищення розміру пенсії за неповний місяць страхового стажу не здійснюється», — наголосили у ПФУ.

Куди потрібно звертатись

Про бажання відстрочити вихід на пенсію необхідно повідомити Пенсійний фонд. Якщо громадянин не звернеться щодо цього, а в реєстрі застрахованих осіб є дані про його стаж (оцифрована трудова книжка) — виплати будуть призначені автоматично. Якщо дані про стаж відсутні, але українець продовжує працювати й не вимагає призначити пенсію, вважається, що рішення про відстрочку було ухвалене.

Коли пенсію все ж призначать

Пенсію за віком з відстрочкою призначають:

  • з наступного дня після повного місяця страхового стажу — якщо особа звернулась протягом трьох місяців з цієї дати;
  • з дня звернення — якщо особа звернулась пізніше.

Раніше ПЛ писала про те, що пенсіонерам продовжили виплати від ООН.

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Арина Марченко Send an email 10 часов ago
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