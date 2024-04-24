Кому з українців не варто поспішати з виходом на пенсію і чому це може бути вигідно
Громадянам, які отримали право на пенсію за віком, вигідніше буде попрацювати «додаткові» роки.
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Залежно від тривалості відстрочки відпочинку розмір надбавки буде збільшуватись.
Вихід на пенсію за віком — особисте рішення кожної людини. Однак в Україні передбачені ряд заохочень для тих, хто бажає довше попрацювати перед законним відпочинком. Про це розповідає Первая Лента з посиланням на сайт Пенсійного фонду України.
Що дає пізніший вихід на пенсію
Для тих пенсіонерів, які вирішили попрацювати попри можливість вийти на пенсію, збільшується основний розмір виплат:
- якщо відстрочка до 60 місяців — на 0,5% за кожен повний місяць страхового стажу;
- якщо відстрочка понад 60 місяців — на 0,75% за кожен повний місяць страхового стажу.
Підрахунок починається з місяця, наступного за місяцем, після досягнення особою пенсійного віку.
Тобто, якщо пенсіонер пропрацював додатково до п’яти років після того, як вийти на відпочинок, за кожен рік йому нарахують надбавку у розмірі 6%. У випадку довшої відстрочки надбавка за кожен рік становитиме вже 9%.
«Для збільшення враховуються лише повні місяці роботи: підвищення розміру пенсії за неповний місяць страхового стажу не здійснюється», — наголосили у ПФУ.
Куди потрібно звертатись
Про бажання відстрочити вихід на пенсію необхідно повідомити Пенсійний фонд. Якщо громадянин не звернеться щодо цього, а в реєстрі застрахованих осіб є дані про його стаж (оцифрована трудова книжка) — виплати будуть призначені автоматично. Якщо дані про стаж відсутні, але українець продовжує працювати й не вимагає призначити пенсію, вважається, що рішення про відстрочку було ухвалене.
Коли пенсію все ж призначать
Пенсію за віком з відстрочкою призначають:
- з наступного дня після повного місяця страхового стажу — якщо особа звернулась протягом трьох місяців з цієї дати;
- з дня звернення — якщо особа звернулась пізніше.
Раніше ПЛ писала про те, що пенсіонерам продовжили виплати від ООН.