Сирський відповів, чому не було лінії оборони за Авдіївкою

Також прокоментував ситуацію, яка виникла навколо Авдіївки, а саме те, чому не було лінії оборони біля міста. Він заявив, що основна лінія оборони під Авдіївкою розташовується «набагато далі». Про це пише Первая Лента з посиланням на його інтерв’ю «Укрінформу».

За словами Головнокомандувача, Сили оборони змогли зупинити наступ російських окупантів під Авдіївкою, використовуючи позиції, які були обладнані під час боїв.

«Головна лінія фортифікаційних споруд обладнана і розташована набагато далі, у глибині нашої оборони. Наразі йде підготовка потужних ліній оборони на багатьох загрозливих напрямках», – сказав Сирський.

Він зазначає, що головною задачею керівництва держави та армії є будівництво ліній оборони.

Воєначальник підкреслив, що облаштовані укріплення зберігають життя захисників України, а побудовою фортифікації займаються не тільки інженерні війська, а й місцеві адміністрації.

«Підготовлені укріплення зберігають життя наших воїнів. Будівництво розгалуженої системи інженерно-фортифікаційних споруд – це не лише завдання інженерних підрозділів Сил підтримки Збройних сил України та військових частин. До цього процесу також залучені обласні військові адміністрації та підрозділи Державної спеціальної служби транспорту. Ця робота постійно триває», — сказав він.

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