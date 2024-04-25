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Планету накрила потужна магнітна буря: скільки днів штормитиме та як вберегтися

25 квітня Землю накрила сильна магнітна буря, яка триватиме три дні, до 27 квітня включно.

Арина Марченко Send an email 35 минут ago
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Як знизити вплив бурі і вберегти здоров’я, розповідає Первая Лента з посиланням на Meteoagent і Health.com.

Що відомо про магнітні бурі

Магнітні бурі виникають, коли заряджені частинки з Сонця взаємодіють з магнітним полем Землі.

Тривалість магнітної бурі залежить від сили та напрямку сонячних випромінювань, що потрапляють на Землю. Вони можуть варіюватися від кількох годин до кількох днів.

К-індекс — це рівень сонячної активності, яка вимірюється від 0 до 9. Чим вище значення К-індексу, тим сильніше можуть бути магнітні бурі.

Наразі К-індекс магнітної бурі становить 4, що відповідає жовтому рівню. Це означає, що ця магнітна буря буде сильною і навіть здорові люди можуть відчувати її вплив.

Як знизити вплив бурі і вберегти здоров’я

Магнітні бурі дуже сильно впилвають на самопочуття метеочутливих людей. Вони можуть відчувати різні неприємні симптоми, такі як головний біль, розлади сну, зміни настрою та інші.

Тому в періоди підвищеної сонячної активності та магнітних бур важливо поберегти своє здоров’я.

В цей період лікарі рекомендують:

  • Більше часу проводити на свіжому повітрі.
  • Регулярно провітрювати кімнату.
  • Дотримуватися режиму сну та приймати контрастний душ перед вранці та розслабляючу ванну перед сном.
  • Обмежити споживання жирної їжі та додати в раціон більше свіжих овочів та фруктів.
  • Відмовитись від алкоголю та замінити каву на трав’яний чай.
  • Підтримувати водний баланс протягом дня.
  • Займатися легкою фізичною активністю.
  • Уникати стресових ситуацій.

Дотримання цих порад допоможе підтримати загальний стан здоров’я в період магнітних бур та підвищити енергію протягом дня.

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Арина Марченко Send an email 35 минут ago
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