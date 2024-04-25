Планету накрила потужна магнітна буря: скільки днів штормитиме та як вберегтися
25 квітня Землю накрила сильна магнітна буря, яка триватиме три дні, до 27 квітня включно.
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Як знизити вплив бурі і вберегти здоров’я, розповідає Первая Лента з посиланням на Meteoagent і Health.com.
Що відомо про магнітні бурі
Магнітні бурі виникають, коли заряджені частинки з Сонця взаємодіють з магнітним полем Землі.
Тривалість магнітної бурі залежить від сили та напрямку сонячних випромінювань, що потрапляють на Землю. Вони можуть варіюватися від кількох годин до кількох днів.
К-індекс — це рівень сонячної активності, яка вимірюється від 0 до 9. Чим вище значення К-індексу, тим сильніше можуть бути магнітні бурі.
Наразі К-індекс магнітної бурі становить 4, що відповідає жовтому рівню. Це означає, що ця магнітна буря буде сильною і навіть здорові люди можуть відчувати її вплив.
Як знизити вплив бурі і вберегти здоров’я
Магнітні бурі дуже сильно впилвають на самопочуття метеочутливих людей. Вони можуть відчувати різні неприємні симптоми, такі як головний біль, розлади сну, зміни настрою та інші.
Тому в періоди підвищеної сонячної активності та магнітних бур важливо поберегти своє здоров’я.
В цей період лікарі рекомендують:
- Більше часу проводити на свіжому повітрі.
- Регулярно провітрювати кімнату.
- Дотримуватися режиму сну та приймати контрастний душ перед вранці та розслабляючу ванну перед сном.
- Обмежити споживання жирної їжі та додати в раціон більше свіжих овочів та фруктів.
- Відмовитись від алкоголю та замінити каву на трав’яний чай.
- Підтримувати водний баланс протягом дня.
- Займатися легкою фізичною активністю.
- Уникати стресових ситуацій.
Дотримання цих порад допоможе підтримати загальний стан здоров’я в період магнітних бур та підвищити енергію протягом дня.
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