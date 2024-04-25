Планету накрила потужна магнітна буря: скільки днів штормитиме та як вберегтися

Як знизити вплив бурі і вберегти здоров’я, розповідає Первая Лента з посиланням на Meteoagent і Health.com.

Що відомо про магнітні бурі

Магнітні бурі виникають, коли заряджені частинки з Сонця взаємодіють з магнітним полем Землі.

Тривалість магнітної бурі залежить від сили та напрямку сонячних випромінювань, що потрапляють на Землю. Вони можуть варіюватися від кількох годин до кількох днів.

К-індекс — це рівень сонячної активності, яка вимірюється від 0 до 9. Чим вище значення К-індексу, тим сильніше можуть бути магнітні бурі.

Наразі К-індекс магнітної бурі становить 4, що відповідає жовтому рівню. Це означає, що ця магнітна буря буде сильною і навіть здорові люди можуть відчувати її вплив.

Як знизити вплив бурі і вберегти здоров’я

Магнітні бурі дуже сильно впилвають на самопочуття метеочутливих людей. Вони можуть відчувати різні неприємні симптоми, такі як головний біль, розлади сну, зміни настрою та інші.

Тому в періоди підвищеної сонячної активності та магнітних бур важливо поберегти своє здоров’я.

В цей період лікарі рекомендують:

Більше часу проводити на свіжому повітрі.

Регулярно провітрювати кімнату.

Дотримуватися режиму сну та приймати контрастний душ перед вранці та розслабляючу ванну перед сном.

Обмежити споживання жирної їжі та додати в раціон більше свіжих овочів та фруктів.

Відмовитись від алкоголю та замінити каву на трав’яний чай.

Підтримувати водний баланс протягом дня.

Займатися легкою фізичною активністю.

Уникати стресових ситуацій.

Дотримання цих порад допоможе підтримати загальний стан здоров’я в період магнітних бур та підвищити енергію протягом дня.

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