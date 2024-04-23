Як виростити ароматну зелень на підвіконні

Тепер така можливість у них з’явилася. Свій власний міні-город, в якому ростиме зелень, можна легко організувати на балконі або підвіконні у квартирі. Співзасновниця озеленювального проекту Plants For Friends Катерина Мініна поділилася способами вирощування зелені в домашніх умовах. Про це пише Первая Лента з посиланням на Zhenskiy.

Вирощувати зелень будинку на вікні не складна задача, і кожен, хто цим займається, може сміливо називати себе сітіфермером. Для створення домашнього зеленого городу підійдуть різні культури, хоч і потрібно врахувати різний ступінь складності вирощування. Якщо ви робите перші кроки сітіфермера, зверніть увагу на цибулю, базилік, м’яту, кінзу, руколу та салат.

Різні види зелені варто садити та вирощувати різними способами. Це не тільки дозволить вашим вихованцям краще рости, а й значно спростить процес вирощування. Ось

Способи вирощування зелені в домашніх умовах

Насіння в ґрунт

У ґрунт рекомендується додати біогумус, розпушувачі, а потім посадити насіння в горщики, ніби в грядку. Цей весняний спосіб підходить терплячим, оскільки велика рослина буде не відразу, проте процес неймовірно захоплюючий.

Готова розсада у горщик

Цей варіант значно простіший, але важливо, щоб така розсада спочатку вирощувалась на ґрунті. Наприклад, зелень у горщику з продуктового магазину не підходить так як вона росла на воді (гідронні системи) і в ґрунті таке коріння практично немає шансів на виживання.

Живці

Живцювання підходить не для всієї зелені, але наприклад, м’яту можна розмножити живцями і не чекати, коли з’явиться паросток із насіння (у м’яти це особливо довгий процес). Для цього буде достатнім зрізати стебло вже дорослої рослини і поставити її у воду, поки вона не дасть нового коріння.

Мікрозелень

Популярний і корисний спосіб вирощування зелені полягає в тому, щоб споживати паростки, коли їм всього тиждень. Молоді паростки зелені містять рекордну кількість вітамінів, а виростити їх дуже просто. На дно контейнера кладемо кокосовий субстрат, висипаємо рівномірно насіння, зволожуємо субстрат з насінням, накриваємо кришкою з дірочками, забираємо в темне місце на один день, а потім виставляємо на світле. Щодня зволожуємо субстрат, але важливо не зловживати, інакше може з’явитися цвіль. Через тиждень можна насолоджуватись ароматною та неймовірно корисною мікрозеленню.

Домашня гідропоніка

Деякі види зелені відмінно ростуть не лише у ґрунті, а й на воді. Спеціальну гідропонну систему можна придбати у мініатюрному варіанті або зробити самостійно. Важливі компоненти життя рослин на воді: кисень, живильні мікроелементи, бактерії, світло, рівень кислотності. У воді (на відміну від ґрунту) легко заміряти всі показники та створювати ідеальні умови для вирощування зелені.

Для того, щоб ваші зелені вихованці росли, подбайте про достатню кількість світла (постарайтеся виділити для них найсвітліше підвіконня або розмістіть на балконі), наявність живильного середовища (удобрюйте біогумусом) та увага. Вирощувати справжню корисну та дуже смачну зелень на власному підвіконні — цілком реально, просто потрібно трішечки практики.

Раніше ПЛ писала про те, коли потрібно садити огірки у відкритий ґрунт, щоб отримати щедрий урожай.